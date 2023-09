Fluminense e Internacional empatam pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores

A- A+

Pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores, Fluminense e Internacional empataram em 2 a 2, no estádio do Maracanã, na noite desta quarta-feira (27). O artilheiro Cano fez os dois gols dos donos da casa, enquanto Hugo Mallo e Alan Patrick marcaram para o Colorado.

A volta acontece na quarta-feira da próxima semana, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Antes do confronto que vai decidir uma vaga na final da Libertadores, Fluminense e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro. O Flu visita o Cuiabá e o Colorado recebe o Atlético-MG. Ambos os jogos acontecem neste sábado (30).

O outro finalista da Libertadores sai do confronto entre Palmeiras e Boca Juniors, que fazem o jogo de ida às 21h30 desta quinta-feira (28).

O jogo

O primeiro tempo do confronto no Maracanã aconteceu num ritmo alucinante. Tanto Fluminense quanto Internacional entraram em campo com posturas ofensivas. E o Flu foi a equipe que aproveitou para abrir o placar. O Internacional errou na saída de bola com Renê. A bola chegou em John Kennedy, que deixou Cano frente a frente com o goleiro para balançar as redes.

A partida continuou frenética com as duas equipes criando chances de gol e parando nos goleiros. Quando o jogo caminhava para o intervalo, Samuel Xavier recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso aos 44 minutos. Aproveitando a expulsão, o Internacional chegou ao empate. Renê fez ótimo cruzamento para Hugo Mallo igualar o marcador. O lance chegou a ser anulado pela arbitragem, mas foi validado após revisão do VAR.

Com um a mais em campo, o Internacional tomou a iniciativa no começo do segundo tempo. Os colorados viraram a partida com Mercado aos sete minutos, mas dessa vez o VAR anulou por toque na mão.

Demorou, mas a virada veio. Renê construiu boa jogada pelo lado esquerdo e a bola chegou até Alan Patrick. O camisa dez limpou Marcelo e finalizou sem chances para Fábio.

Mesmo com todo o cenário desfavorável, o Fluminense não desistiu de jogar. Após cobrança de escanteio, aos 31 minutos, o zagueiro Nino cabeceou para dentro da área e, mais uma vez, Cano apareceu para em um toque na bola fazer o gol tricolor.



