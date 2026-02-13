A- A+

FUTEBOL Fluminense joga melhor, vence o Botafogo e se consolida no pelotão de cima do Brasileiro Acosta marca gol em jogo marcado também pela expulsão de Canobbio

O Fluminense justificou a boa fase no começo de temporada com uma vitória simples, porém incontestável sobre o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, no Maracanã.

Com domínio do jogo e maior número de chances criadas, a equipe de Luís Zubeldía chegou à vice-liderança na tabela nos pés de Acosta, autor do único gol do clássico, válido pela 3º rodada. O Palmeiras ainda pode vencer o Inter e tomar a segunda posição mais tarde.

Nem a expulsão de Canobbio logo após o gol diminuiu o ímpeto tricolor, que poderia ter aplicado um placar mais sonoro sobre o rival carioca em reconstrução.

Com desfalques, o Botafogo não conseguiu fazer um bom e não sentiu diferença com a entrada de reforços como o zagueiro Ythalo, titular, e o atacante Villalba, que jogou os minutos finais.





Uma falta cobrada por Danilo na trave no último lance foi a prova de que não era noite alvinegra. E que será preciso se reconstruir dentro e fora de campo para sonhar com voos mais altos. Neste momento o time ocupa a décima primeira colocação.

Na próxima rodada, dia 25, a equipe alvinegra recebe o Vitória. O Fluminense visita o Palmeiras. No domingo, tem Botafogo e Flamengo pelas quartas de final do Carioca.

Falha no gol

O gol de Acosta ainda veio em uma falha do goleiro Neto, que tem tido sequência este ano após sofrer com grave lesão que o tirou de ação em 2025, mas ainda está longe da melhor fase técnica.

O goleiro salvou uma finalização de John Kenedy, mas deu rebote na de Martinelli. A bola sobrou para Acosta, que deu um chapéu em Neto ainda caído e empurrou para o gol de cabeça.

Por agressão em Montoro, Canobbio levou cartão vermelho em checagem do VAR e poderia ter prejudicado o Fluminense. Mas depois do lance ainda houve lances perigosos com Serna e Kennedy.

Pelo lado do Botafogo, nem as mexidas surtiram efeito. Martin Anselmi desfez o esquema com três zagueiros, colocou os atacantes Nathan e Matheus Martins, mas a bola simplesmente não chegou.

