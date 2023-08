A- A+

Libertadores Com vantagem, Flu visita Olimpia em busca de vaga nas semis da Libertadores; veja onde assistir O duelo decisivo acontece nesta quinta-feira (31), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Defensores del Chaco

Depois das classificações de Internacional e Palmeiras, o Fluminense busca ser o terceiro time brasileiro nas semifinais da Libertadores. Para isso, o Tricolor das Laranjeiras precisa avançar diante do Olimpia, nesta quinta-feira (31), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Defensores del Chaco.

O jogo de ida terminou 2 a 0 para o Fluminense no Maracanã. A equipe de Fernando Diniz pode perder por até um gol de diferença que vai se classificar. Se os donos da casa vencerem por dois gols de diferença, a decisão será definida nos pênaltis.

Quem avançar entre Olimpia e Fluminense vai encarar o Internacional que passou pelo Bolívar. Palmeiras e Boca Juniors se enfrentam na outra chave.

Tricampeão da Libertadores, o Olimpia busca fazer contra o Fluminense o que conseguiu diante do Flamengo. Os paraguaios superaram o Rubro-negro carioca por 3 a 1, depois de perder na ida por 1 a 0. O Flu tem um gol a mais de vantagem.

No ano passado, Flu e Olimpia se enfrentaram pela pré-Libertadores. O Tricolor venceu na ida por 3 a 1, mas foi superado na volta em 2 a 0. Nos pênaltis deu Olimpia.

O Fluminense segue com o desfalque de Marcelo, expulso em lance duro com Luciano Sánchez. Diogo Barbosa assume a posição de titular novamente. Diniz pode tirar John Kennedy do ataque e reforçar o meio-campo com Lima ou Martinelli.

Prováveis escalações:

Olimpia: Juan Espínola; Alejandro Silva, Jhohan Romaña, Mateo Gamarra e Facundo Zabala; Fernando Cardozo, Richard Ortiz, Ramón Martínez e Iván Torres; Hugo Fernández e Wálter González. Técnico: Francisco Arce.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa; André e Ganso; Arias, Cano, Keno e John Kennedy (Martinelli ou Lima). Técnico: Fernando Diniz.

Onde assistir: ESPN e Star +.

