Fluminense, Palmeiras e mais: confira todos os 12 campeões estaduais deste fim de semana

Com diferentes sotaques e passando pelas cinco regiões, o grito de campeão tomou conta do futebol brasileiro neste fim de semana. Ao todo, foram 12 finais estaduais, com goleadas, clássicos definidos nas penalidades e emoção até os minutos finais. Vale citar que Bahia e Maranhão já ganharam anteriormente os torneios dos estados homônimos.

Os primeiros campeões saíram no último sábado. No Alagoano, o invicto CRB ganhou do ASA por 1x0, no Rei Pelé, e garantiu o 33º título estadual. Mesmo placar que deu a Grêmio, Criciúma e Cuiabá as conquistas do Gaúcho, Catarinense e Mato-grossense, respectivamente, perante Caxias (na Arena do Grêmio), Brusque (no Augusto Bauer) e União (na Arena Pantanal).

No Cearense, o Fortaleza chegou ao penta após empatar em 2x2 com o Ceará, no Castelão, assumindo o topo de taças da competição, com 46x45 diante do Vozão. No Paraibano, o Treze perdeu por 1x0 para o Sousa, no Marizão, mas ganhou por 4x2 nas penalidades e venceu o torneio.

Chuva de gols

Mais campeões no domingo. Para começa, nada de zebra no Paulistão. No Allianz Parque, o Palmeiras goleou o Água Santa por 4x0 e faturou o título. Em época de Páscoa, teve "chocolate" no Rio de Janeiro. O Fluminense atropelou o Flamengo por 4x1, faturando o Carioca.

Outro jogo com quatro gols foi o da Serrinha, com triunfo do Goiás por 3x1 diante do Atlético/GO, na final do Goiano. A taça foi definida nas penalidades, com o Dragão vencendo por 5x4, após lance polêmico envolvendo a cobrança de Hugo, do Esmeraldino, invalidada após o VAR dar dois toques no chute. No Tocantinense, a festa foi do Tocantinópolis, com vitória por 4x3 diante do Capital, no Ribeirão.

Quem também celebrou foi o Atlético/MG, ao derrotar o América/MG por 2x0, no Mineirão, faturando o tetracampeonato. Hulk marcou os gols do jogo. No Paranaense, o 0x0 na Arena da Baixada, entre Athletico e Cascavel, foi suficiente para o Furacão ser campeão.

Nada definido por aqui

Nem todos os campeões locais foram conhecidos neste fim de semana. Há torneios que ainda terão o jogo decisivo da final, outros que estão em fases anteriores e alguns que sequer começaram.

No Norte, o Campeonato Acreano ainda está na primeira fase, dividida em dois grupos, com seis (A) e cinco (B) clubes cada. O Campeonato Amapaense só começa no dia 11 de maio, com oito times na disputa.O Rondoniense está nas semifinais, com Porto Velho, União Cacoalense, Real Ariquemes e Ji-Paraná na briga pelo título.

Manaura e Amazonas disputam a final do Amazonense. No Roraimense, a primeira fase se encerra nesta terça (11), com o duelo entre GAS e São Raimundo. O Paraense entrará nas quartas de final, com os embates entre Caeté x Remo, Tuna Luso x Paysandu e Águia de Marabá x Castanhal - o Cametá já jogou pelo mata-mata e está nas semifinais.

No sul-mato-grossense, Costa Rica e Ivinhema disputam uma vaga na decisão. A outra sairá de quem passar entre Dourados e Operário. River x Fluminense (Piauiense), Itabaiana x Confiança (Sergipano), ABC x América (Potiguar), Nova Venécia x Real Noroeste (Capixaba), Brasiliense x Real Brasília (Brasiliense) e Sport x Retrô (Pernambucano) são as demais finais estaduais.

