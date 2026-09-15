Fluminense perde para Platense (2-1), mas avança à semifinal da Libertadores
Campeão em 2023, o Fluminense retorna à semifinal da Libertadores e aguarda o vencedor do confronto entre Palmeiras e LDU
O Fluminense se classificou para a semifinal da Copa Libertadores apesar da derrota por 2 a 1 para o Platense nesta terça-feira (15), em Buenos Aires, depois de ter vencido o jogo de ida na semana passada por 2 a 0, no Maracanã.
Guido Mainero (30') e Bruno Sepúlveda (45'+2) colocaram o time argentino em vantagem, mas o atacante uruguaio Agustín Canobbio (57') marcou no segundo tempo para o time carioca.
Campeão em 2023, o Fluminense retorna à semifinal da Libertadores e aguarda o vencedor do confronto entre Palmeiras e LDU, com vantagem parcial para o time brasileiro, que venceu o jogo de ida em casa por 1 a 0.
Por sua vez, o Platense se despede nas quartas de final em sua primeira participação no torneio de clubes mais importante da América do Sul, sob o comando do ex-atacante da seleção argentina Martín Palermo.
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Ficha técnica
Copa Libertadores - Quartas de final - Jogo de volta
Platense - Fluminense 2 - 1
Estádio: Estádio Ciudad de Vicente López (Vicente Lopez)
Árbitro: Cristian Garay (CHI)
Gols:
Platense: Mainero (30'), Sepúlveda (45'+2)
Fluminense: Canobbio (57')
Cartões amarelos:
Platense: Vazquez (13'), Lagos (61')
Fluminense: Millán (11), Ganso (63')
Escalações:
Platense: Juan Cozzani - Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vazquez (cap), Mateo Mendia, Agustín Lagos - Guido Mainero (Juan Carlos Gauto 80'), Pablo Ferreira - Bautista Merlini (Franco Zapiola 75'), Martín Barrios, Nicolás Retamar - Bruno Christian Sepúlveda. Técnico: Martín Palermo.
Fluminense: Fábio - Guga, Thiago Silva (cap), Julián Millán, Renê - Hércules (Otávio 90'+3), Martinelli, Yeferson Soteldo (Kevin Serna 72'), Paulo Henrique Ganso (Luciano Acosta 79'), Agustín Canobbio (Guilherme Arana 90'+3) - Hulk. Técnico: Marcão.