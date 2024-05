A- A+

CAMPEONATO BRASILEIRO Fluminense sai na frente, mas cede reação e apenas empata com o Atlético-MG pelo Brasileirão Com o resultado, Flu foi para a 15ª colocação, enquanto o Galo ficou com a segunda posição da tabela

Fluminense e Atlético-MG empataram em 2 a 2 pela quinta rodada do Campeonato Braileiro neste sábado (4), no Estádio Kleber de Andrade, no Rio de Janeiro. O Tricolor saiu na frente, com dois gols ainda no primeiro tempo, mas, na segunda etapa, cedeu reação do Galo, que buscou o embate e o ponto fora de cada.

O primeiro gol da partida veio logo aos quatro minutos do primeiro tempo, após Douglas Costa cruzar a bola para boa finalização do artilheiro Germán Cano. O segundo tento do Tricolor veio aos 16 minutos da segunda etapa, quando Renato Augusto aproveitou erro na saída de bola do Atlético para ampliar o placar.

A reação do Galo, no entanto, só começou 28 do segundo tempo sob os pés de Eduardo Vagas. O chileno saiu do banco e, 11 segundos depois, recebeu belo passe no meio da defesa Tricolor para marcar o primeiro do Atlético. O empate veio seis minutos depois, novamente com Vargas, que aproveitou erro da zada do Flu para fazer seu segundo gol.

Com o resultado, o Fluminense fica com cinco pontos e ocupa a 15ª posição no Brasileirão.O próximo compromisso da equipe de Fernando Diniz será na quinta (9), às 21h (horário de Brasília), pela Libertadores, diante do Colo-Colo, no Chile.

Já o Atlético-MG, segundo colocado com nove pontos, se prepara para enfrentar o Rosario Central, também pela Libertadores. A partida acontece na terça-feira (7), na Argentina, às 19h (horário de Brasília).

Veja também

Campeonato Italiano Inter de Milão perde pela 2ª vez na bela campanha do título italiano, novamente do Sassuolo