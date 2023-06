Fluminense decide classificação na Libertadores contra Sporting Cristal; escalações e onde assistir

A- A+

Líder do grupo D, o Fluminense decide a classificação para as oitavas de final da Libertadores contra o Sporting Cristal, do Peru. O confronto acontece nesta terça-feira (27), às 21h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã.

River Plate e The Strongest fazem o outro duelo do grupo valendo vaga no mata-mata. Todas as equipes ainda têm chance de classificação. O Flu lidera com nove pontos e está acompanhado por River (7), Sporting Cristal (7) e The Strongest (6).

O Fluminense começou a Libertadores com três vitórias nas três primeiras rodadas e parecia ter encaminhado a classificação. No entanto, o time treinado por Fernando Diniz teve uma queda de desempenho e foi derrotado nos outros dois jogos. Um empate nesta noite no Maracanã é o suficiente para avançar às oitavas.

A equipe peruana, que é treinada pelo brasileiro Tiago Nunes, está invicta há doze partidas. O retrospecto conta com oito vitórias e quatro empates. Na Libertadores, o Sporting Cristal perdeu dois jogos, venceu outros dois e empatou um. A partida de ida contra o Fluminense terminou 3 a 1 para os brasileiros.

O Fluminense terá o retorno de Felipe Melo. O zagueiro se recuperou de um desconforto no joelho e está apto para a partida. O único desfalque é o meia Alexsander que segue em recuperação.

Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Lima, Ganso e Arias; Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Sporting Cristal: Solís, Lora, Ignácio, Lutiger e Loyola; Jesús Castillo, Távara e Yotún; Grimaldo, Hohberg e Brenner. Técnico: Tiago Nunes.

Onde assistir: Paramount + (streaming).

