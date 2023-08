Fluminense supera Argentinos Juniors em jogo tenso e avança às quartas da Libertadores

A- A+

O Fluminense mostrou sangue-frio para derrotar o Argentinos Juniors por 2 x 0 em um jogo muito tenso, na noite desta terça-feira (8) no estádio do Maracanã, para garantir a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores. Na próxima fase da competição, o Tricolor das Laranjeiras enfrenta quem se classificar entre Flamengo e Olimpia.



A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz chegou ao confronto desta terça com a vantagem de decidir em casa após empatar em 1 a 1 em partida disputada na última semana no estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires.





Porém, desde o apito inicial o Argentinos Juniors mostrou que seria um adversário complicado de ser batido, se fechando bem na defesa e buscando oportunidades de contra-atacar. Já o Fluminense até criava oportunidades, mas falhava nas finalizações.

Com isso, o placar permaneceu inalterado até a segunda etapa, quando, já aos 40 minutos, a bola sobrou para Samuel Xavier, que soltou uma bomba no ângulo do gol defendido por Acosta para abrir o marcador. Passando a precisar da vitória, a equipe argentina partiu para o ataque, e o Fluminense aproveitou os espaços para ampliar já nos acréscimos. Aos 51, Daniel lançou John Kennedy. O atacante avançou em velocidade, driblou Villalba e bateu na saída do goleiro para dar números finais ao placar.

