A- A+

LIBERTADORES Fluminense tem atuação fraca, mas busca empate com o Alianza Lima em sua estreia na Libertadores Tricolor vê adversário abrir o placar, mas consegue chegar ao 1 a 1 com com gol de Marquinhos no segundo tempo

Atual campeão da América, o Fluminense estreou com um empate em 1 a 1 com o Alianza Lima, do Peru, na Libertadores 2024. Com um jogo de muita posse e pouco objetivo, o Tricolor sofreu com os contra-ataques do time peruano, mas conseguiu arrancar um ponto no segundo tempo e segue sem perder em estreias na competição. Serna marcou o gol do Alianza Lima, enquanto Marquinhos fez o gol do Fluminense.

O Fluminense volta a jogar pela Libertadores já na próxima semana, contra o Colo-Colo, do Chile, pela segunda rodada do Grupo A, no Maracanã, às 21h (de Brasília).

Muita posse, pouca efetividade. Essa foi a tônica do primeiro tempo do Fluminense em Lima. O Tricolor chegou a ter quase 80% de posse de bola nos minutos iniciais de jogo no Estádio Alejandro Villanueva, mas não chegou a finalizar em direção ao gol do time local.



Por outro lado, o Alianza Lima aproveitou os erros de passe do Fluminense para golpear. Na primeira oportunidade, Serna teve a chance de finalizar e parou em Fábio. Na segunda chance, novamente o goleiro tricolor fez boa defesa em chute de Serna. Na terceira, Fábio nada conseguiu fazer. Serna abriu 1 a 0 para o time peruano aos 35 minutos.

Atrás no placar, o Fluminense não mudou sua postura e continuou com a posse de bola inócua. O Alianza Lima, que aproveitou bem os espaços e os erros do Flu, quase ampliou o marcador na última jogada do primeiro tempo. Serna fez ótima jogada pelo lado esquerdo de ataque e cruzou para Waterman, sozinho na pequena área, que finalizou fraco nas mãos de Fábio.



Na etapa final, o Fluminense quase levou o segundo gol logo com 30 segundos, quando Waterman saiu cara a cara com Fábio e finalizou para fora. Fernando Diniz tentou mudar a postura tática do Flu com as entradas de Terans, Douglas Costa e Kauã Elias, com a dupla de zaga sendo formada por André e Martinelli, dois volantes. Mas mesmo assim, seguiu sem levar perigo ao gol defendido por Angelo Campos.

Até que aos 26 minutos, em cobrança de escanteio de Douglas Costa, o Fluminense chegou ao tão esperado gol de empate. Marquinhos, do alto de seus 1,75m de altura, nem precisou pular para testar no canto e marcar.

Mesmo com o empate, o Fluminense sequer ensaiou uma pressão no Alianza Lima para virar o jogo e voltar para o Brasil com os três pontos. No fim, o Tricolor abriu a campanha da defesa de título com um empate fora de casa.

Veja também

LIBERTADORES Fernando Diniz analisa empate do Fluminense com o Alianza Lima na Libertadores: "Resultado justo"