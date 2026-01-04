Fluminense tira o lateral Guilherme Arana do Atlético-MG e ainda sonha com Hulk

A- A+

Mercado da Bola

O Fluminense anunciou neste domingo a contratação do lateral-esquerdo Guilherme Arana. O jogador de 28 anos já se apresentou no CT Carlos Castilho no sábado para a realização de exames médicos e assinou contrato até o fim de 2029.

"Com grandes poderes e grandes responsabilidades, Guilherme Arana é do Fluminense!", anunciou o clube das Laranjeiras em suas redes sociais, com referências ao Homem-Aranha, herói da Marvel, em vídeo e fotos. Arana é um pedido do técnico Luis Zubeldía, que conta apenas com Renê na posição, já que Gabriel Fuentes não o agrada.

"É um orgulho imenso, tanto para mim quanto para a minha família Estamos muito felizes e ansiosos para essa trajetória que tenho certeza de que será muito abençoada e de muitas alegrias", disse Arana à FluTV. "A expectativa é muito alta. Espero contribuir da melhor maneira para ajudar sempre o Fluminense, que é uma grande instituição, e para dar alegrias ao torcedor."

Formado nas categorias de base do Corinthians, Guilherme Arana acumulou passagens pelo futebol espanhol e italiano, além da seleção brasileira, mas atravessou seu melhor momento no Atlético-MG, onde atuou nas últimas seis temporadas e conquistou o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil e seis Estaduais.

Guilherme Arana é o segundo reforço do Fluminense, que já havia anunciado o zagueiro Jemmes, ex-Mirassol. Depois de tirar o lateral do Atlético-MG, o clube tricolor agora tenta negociar a chegada do atacante Hulk, que deixou de ser "intocável" com a chegada do técnico Jorge Sampaoli. A equipe estreia no Campeonato Carioca no próximo dia 14 de janeiro, diante do Madureira, às 19h.



