A- A+

MUNDIAL DE CLUBES Em jogo de duas viradas, Fluminense vence Ulsan HD e assume liderança do Grupo F do Mundial Com o resultado, o Fluminense chegou aos quatro pontos no grupo, ultrapassando o Borussia Dortmund

Foi suado. Foi difícil. Mas foi Fluminense. Em partida realizada no MetLife Stadium, em Nova Jérsei, válida pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes, o Tricolor venceu o Ulsan HD, da Coréia do Sul, por 4 a 2, e assumiu a liderança do Grupo F da competição.

Em um jogo que teve duas viradas, o Arias, Nonato, Freytes e Keno marcaram para o Fluminense. Pelo lado dos coreanos, Jin-Hyun e Won-Sang balançaram as redes dos brasileiros.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos quatro pontos no grupo, ultrapassando o Borussia Dortmund por ter um gol a mais no saldo de gols. Já o Ulsan HD continuou sem pontuar e só irá cumprir tabela na última rodada, já que não pode mais se classificar.

Na última rodada, aliás, o Fluminense encara o Mamelodi Sundown, da África do Sul, na próxima quarta-feira (25), às 16h (horário de Brasília), para selar a classificação à próxima fase. O Ulsan, por outro lado, enfrenta o Borussia Dortmund no mesmo horário.

O jogo

Por ser um time melhor tecnicamente, era de se esperar que o Fluminense tomasse a iniciativa da partida. E assim foi na prática. Com um minuto de partida, Paulo Henrique Ganso aproveitou a cobrança de escanteio e chutou colocado, obrigando o goleiro Hyeon-Woo a espalmar para lateral. Na sequência, a bola sobrou novamente para Ganso, que finalizou novamente para a boa defesa do arqueiro coreano.

Depois do lance, o Fluminense continuou dominando a partida, mas sem levar nenhum perigo aos coreanos até os 20 minutos, quando Serna recebeu boa bola de Martinelli e arriscou rente à trave da equipe coreana.

Seis minutos depois foi a vez de, finalmente, o Fluminense acertar o gol. E que gol. Após Martinelli sofrer falta na entrada da área, o colombiano Jhon Arias se prontificou de realizar a cobrança que acertou o ângulo de Hyeon-Woo e abrir o placar da partida.

O 1 a 0 dava tranquilidade aos cariocas, mas não era motivo de diminuir o ritmo. E com esse raciocínio, o Fluminense quase ampliou o placar aos 29. Fuentes chegou pela esquerda e arriscou a finalização de fora da área, obrigando o goleiro do Ulsan a fazer boa defesa. Aos 31, foi a vez de Serna ser parado pelo arqueiro coreano, após outro chute de fora da área.

Um minuto depois aconteceu a famosa parada para hidratação dos jogadores. Na volta para o jogo, no entanto, quem voltou melhor foi o Ulsan. Após perder uma bola no campo de ataque, os coreanos contra-atacaram com Won-Sang, que saiu rápido pela direita e cruzou para área, encontrando Jin-Hyun, que apareceu para igualar a partida.

Aos 37, o empate do Ulsan. Em contra-ataque, Won-Sang cruzou para área. A bola passou por toda a defesa tricolor, exceto Jin-Hyun, que conseguiu chegar nela e mandou para o fundo do gol.

Na reta final da primeira etapa, nenhuma grande chance para as duas equipes até os 47 minutos. Após novo vacilo do Fluminense, Jin-Hyun apareceu na esquerda para cruzar para Won-Sang, que cabeceou de peixinho e virou a partida.

Segundo tempo

No segundo tempo, mudança do lado do Tricolor. Em uma substituição de caráter ofensivo, Ganso deu espaço para Everaldo. Era de se esperar, agora, que o Fluminense corresse atrás do prejuízo. No entanto, foram os coreanos que assustaram primeiro, logo aos quatro minutos, com finalização de Sang-Woo.

Aos 10, Won-Sang recebeu boa bola de Bojanic, levou a melhor sobre a marcação e finalizou à esquerda do gol, levando perigo ao goleiro Fábio.

Aos 12, substituição à vista novamente para o Tricolor. Serna e Martinelli deram lugares a Keno e Nonato, respectivamente.

Oito minutos depois, as alterações surtiram efeito. Após roubada de bola de Nonato, o volante passou para Cano, que deu sequência na jogada, acionando Keno, na esquerda, que cruzou para a área. A defesa do Ulsan afastou mal o lance e a bola sobrou para Nonato, que chutou bem e empatou a partida.

O gol deu ânimo, e um minuto depois, Cano saltou para cabecear e quase virar a partida. A partida seguiu, com contornos de tensão para ambos os lados, até porque, o empate não interessava a ninguém.

Mas aos 37, veio alívio. E foi do lado Tricolor. Fuentes cobrou escanteio pela esquerda, e após confusão na entrada da área, a bola sobrou para o zagueiro Freytes, que apareceu como um herói improvável, de frente para o goleiro coreano, e virou a partida novamente.

Ainda daria tempo do Tricolor fechar o placar com Keno. Aos 46 minutos, o atacante recebeu um cruzamento pela direita de Arias e subiu para dar números finais à partida. 4 a 2 e liderança do grupo para o Tricolor.

Veja também