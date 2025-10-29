Fluminense vence Ceará no Maracanã com gol de Renê e entra no G-6

A- A+

O Fluminense confirmou sua recuperação no Campeonato Brasileiro, ao vencer o Ceará por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Maracanã, em partida atrasada da 12ª rodada, graças novamente ao seu setor defensivo. Após Samuel Xavier marcar o gol solitário diante do Internacional, foi a vez do lateral-esquerdo Renê brilhar, ainda no primeiro tempo, e ser o time do time carioca, que garantiu presença na zona de classificação para a próxima edição da Libertadores.



Com o resultado, o Fluminense chegou a 47 pontos e ultrapassou o Botafogo, assumindo o sexto lugar pelo critério de número de vitórias - 14 contra 13. O Ceará, por sua vez, sofreu o 13º revés e caiu para o 14º posto, com 35 pontos, mantendo distância perigosa em relação à zona de rebaixamento.



A partida começou intensa, com boas disputas no meio-campo e transições rápidas de ambos os lados. Apesar da postura equilibrada, o Fluminense foi mais eficiente e abriu o placar aos 25 minutos. Em cobrança de falta precisa, Renê bateu firme e superou o goleiro adversário, num lance que gerou reclamação da equipe cearense pela origem da infração.





O árbitro marcou toque de mão de Marllon antes da cobrança, decisão contestada pelo banco visitante. Mesmo assim, o gol foi mantido e o Fluminense seguiu controlando o ritmo, ainda que sem transformar a posse de bola em chances claras.



Durante o primeiro tempo, o time carioca teve 57% de posse e finalizou apenas uma vez na direção do gol - justamente na bola parada de Renê. O Ceará respondeu em três investidas, mas sem oferecer real perigo. A equipe visitante mostrou dificuldade em acelerar as jogadas e encontrou um sistema defensivo bem postado pela equipe mandante.



Na etapa final, o Fluminense manteve o domínio territorial e chegou perto de ampliar. Aos 18 minutos, Renê apareceu novamente com liberdade pela esquerda e cruzou para John Kennedy. O atacante atraiu a marcação e rolou para Cannobio, que finalizou de primeira; a bola desviou em Zanocelo e explodiu na trave, em grande chance de gol.



O Ceará reagiu apenas nos minutos finais, quando avançou as linhas e tentou pressionar. O goleiro Fábio, contudo, foi pouco exigido, já que o adversário esbarrou na própria falta de precisão. O Fluminense mostrou maturidade para administrar a vantagem e reduziu o ritmo do jogo com trocas seguras no meio-campo.



Curiosamente, os times voltam a se enfrentar pela 31ª rodada do Brasileirão. No domingo, às 16h, Ceará e Fluminense duelam na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Veja também