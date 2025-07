A- A+

Futebol Fluminense x Al-Hilal: veja escalações, horário e onde assistir Copa do Mundo de Clubes Confronto entre brasileiros e sauditas vale vaga nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes

Fluminense e Al-Hilal-ARA provaram que é possível, de formas distintas, bater em gigantes europeus. No jogo desta sexta-feira (4), às 16h (de Brasília), em Orlando, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, imaginava-se um confronto entre Internazionale e Manchester City. A expectativa foi diferente da realidade: os italianos caíram para os brasileiros e os ingleses diante dos sauditas. Dois feitos surpreendentes. Agora, apenas um clube seguirá contrariando prognósticos negativos.

Semelhanças

Há uma lista de atletas e treinadores que já passaram por Fluminense e Al-Hilal. Rivelino, por exemplo, é considerado um dos maiores craques de ambos os clubes. Thiago Neves, Roni, Somália, Eduardo e Digão foram outros que vestiram as camisas de brasileiros e sauditas.

Na área técnica, o Al-Hilal já foi campeão com três treinadores que também trabalharam no Fluminense: Zagallo, Joel Santana e Valdir Espinosa. Na história, o time carioca já enfrentou duas vezes um representante da Arábia Saudita. Ambas em 1982, com vitória por 3x2 diante do Al-Ahli e empate em 2x2 com o Al-Shabab.

O Al-Hilal já foi algoz de um clube carioca, o Flamengo. Em 2023, na semifinal do Mundial de Clubes (atual intercontinental), os sauditas venceram por 3x2.



Diferenças

Não é novidade citar que a maior disparidade entre as equipes é econômica. O Al-Hilal é um dos quatro clubes que pertencem ao Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita, com investimento de R$ 3 bilhões em reforços desde 2023. Há dois anos, gastaram quase R$ 500 milhões para contratar Neymar e hoje possuem no elenco nomes como Koulibaly, Cancelo, Rúben Neves e Savic, além dos brasileiros Renan Lodi, Marcos Leonardo, Malcom e Kaio César.

Para o confronto, o Al-Hilal não terá o meia Al-Dawsari, com lesão na coxa. Al-Juwayr pode ser o substituto. Já o Fluminense não conta com o lateral-esquerdo Renê, suspenso por causa do segundo cartão amarelo. O Tricolor deve manter o esquema com três zagueiros que funcionou diante da Internazionale, com Thiago Silva, Ignácio e Freytes.

“Vai ser um jogo super equilibrado. Eles mostraram isso contra o City. Nós, por outro lado, fizemos um grande jogo contra a Inter. Creio que está provado que essa Copa traz surpresas a todo momento. Vai ser uma partida muito dura e complicada, tanto do nosso lado quanto do deles”, disse Freytes.

Além do trio defensivo, o Fluminense aposta no experiente Fábio, goleiro de 44 anos, e nos atacantes Cano e Jhon Arias.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Bernal, Martinelli e Nonato; Cano e Arias. Técnico: Renato Gaúcho

Provável escalação do Al-Hilal: Bono; João Cancelo, Koulibaly, Al-Harbi e Renan Lodi; Rúben Neves, Al-Juwayr e Milinkovic-Savic; Malcom, Kanno e Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi

Onde assistir: Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Cazé TV (YouTube), Disney + (streaming), DAZN (streaming) e Globoplay (streaming)

Veja também