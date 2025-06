A- A+

Futebol Fluminense x Borussia Dortmund: veja onde escalações e assistir ao jogo pela Copa do Mundo de Clubes Tricolores serão os últimos brasileiros a entrarem em campo pela primeira rodada da fase de grupos do torneio

Chegou a vez de o Fluminense estrear na Copa do Mundo de Clubes. Nesta terça-feira (17), os cariocas encaram o Borussia Dortmund, da Alemanha, às 13h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo F.





O confronto será o primeiro do Fluminense contra o Borussia Dortmund na história. Embora o favoritismo esteja do lado dos alemães, um dado pode equilibrar a disputa. Os cariocas já enfrentaram 19 vezes um time que já foi campeão da Liga dos Campeões da Europa. No geral, são sete triunfos brasileiros, sete tropeços e cinco empates.

As vitórias do Fluminense foram diante de Real Madrid/ESP, Bayern de Munique/ALE, Milan/ITA, Porto/POR, Olympique de Marseille/FRA e Feyenoord/HOL (duas vezes). Os empates aconteceram perante Ajax/HOL, Barcelona/ESP, Inter de Milão/ITA, Manchester United/ING e Benfica/POR.

Os tricolores foram derrotados duas vezes pelo Porto e uma cada para Real Madrid, Bayern de Munique, Ajax, Feyenoord e Manchester City/ING. Os ingleses, inclusive, foram os adversários mais recentes dos brasileiros, na decisão do Mundial de 2023, vencido pelos Blues por 4x0.

Para o confronto, o técnico Renato Gaúcho confirmou que o atacante Cano, que se recupera de uma lesão no joelho direito, começará no banco de reservas. “Sabemos que ele está sem ritmo de jogo, e contra um adversário tão poderoso assim, vamos fazer com que ele espere um pouco. Durante a partida, quase certo que ele vai entrar”, afirmou.

O outro jogo da chave do Fluminense será entre Ulsan HD, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul, às 19h (Brasília), em Orlando. Os asiáticos se classificaram para o Mundial de Clubes FIFA 2025 através da via do ranking da Confederação Asiática de Futebol (AFC). A equipe conta no elenco com o atacante brasileiro Erick Farias, ex-Juventude e Vasco.

Apelidados de “os brasileiros”, pelas cores verde e amarelo do uniforme, o Mamelodi garantiu vaga no Mundial de Clubes da Fifa 2025 por meio do ranking da Confederação Africana de Futebol (CAF). Os brasileiros do time são o meia Lucas Ribeiro e o atacante Arthur Sales.

Fechando o dia de jogos, o River Plate/ARG pega o Urawa Reds/JAP, às 16h, em Seattle. Já a Internazionale/ITA enfrenta o Monterrey/MEX, às 22h, no Rose Bowl, em Los Angeles. Ambos duelam pelo Grupo E.



Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV por assinatura), CazéTV (Youtube/Prime Video), GE (site) e DAZN (streaming).



Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Thiago Silva e René; Thiago Santos (Hércules), Martinelli e Ganso (Nonato); Jhon Arias, Serna e Everaldo. Técnico: Renato Portaluppi.



Provável escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Sule, Bensebaini e Anton; Ryerson (Yan Couto), Nmecha, Sabitzer e Svensson (Jobe Bellingham); Brandt, Adeyemi e Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

