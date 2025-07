Fluminense x Chelsea: confira escalações e onde assistir

A- A+

Quando Flamengo e Botafogo foram eliminados, o Fluminense passou a ser o único representante do Rio de Janeiro na Copa do Mundo de Clubes. Com a saída do Palmeiras, foi o brasileiro que restou. Sem outros integrantes da América do Sul, o Tricolor se tornou o sobrevivente do continente em um torneio que, ao afunilar, manteve intacto apenas os europeus. Para seguir sendo resistência, a equipe precisa superar mais um desafio. Nesta terça (8), os cariocas enfrentam o Chelsea, às 16h (de Brasília), em Nova Jersey, pelas semifinais, valendo vaga na decisão.

Respeito

Para o técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, o clube tem ajudado a recuperar o respeito ao futebol brasileiro no cenário mundial.

"Com dinheiro você faz grandes plantéis e aumenta as chances de ganhar uma competição. Mas o que vale são as atitudes em campo, a entrega dos jogadores e o diálogo do treinador com o elenco. Mas acho que a maior mensagem que o Fluminense está deixando é para continuarem respeitando - ou voltarem a respeitar - o futebol brasileiro. Pelo que o Fluminense vem fazendo no Mundial, e também Botafogo, Flamengo e Palmeiras, nós resgatamos os olhares do mundo para o futebol brasileiro com confiança", disse o treinador, em entrevista ao site da Fifa.

Para o confronto, o Fluminense não poderá contar com o zagueiro Freytes e o volante Martinelli, ambos suspensos. Thiago Santos e Hércules devem ser os substitutos. Outra dúvida está na lateral esquerda. Renê volta de suspensão e pode ficar com o lugar de Fuentes, que o substituiu perante o Al-Hilal-ARA.

Em toda a história, o Fluminense já enfrentou um clube inglês em 13 oportunidades. A vantagem é brasileira, com sete vitórias, cinco derrotas e um empate. O confronto mais recente foi na final do Mundial de Clubes de 2023 (em outro formato, que agora chama-se Copa Intercontinental), diante do Manchester City, perdendo por 4x0.

No lado carioca, Thiago Silva já vestiu a camisa do Chelsea, sendo campeão da Liga dos Campeões da Europa em 2020/2021. “Será especial se eu conseguir eliminá-los, com todo carinho mesmo que eu tenho por eles, mas quando a gente se enfrenta, não tem muito o que se fazer. Fiz o que eu pude, dentro das minhas possibilidades, e assim eu vou continuar fazendo pelo Fluminense. Espero que a gente possa conseguir essa classificação”, pontuou o defensor.

Chelsea

O Chelsea disputará a quinta partida diante de um brasileiro. Os ingleses têm no currículo uma derrota no Mundial de Clubes de 2012, para o Corinthians, por 1x0, e outro tropeço na edição deste ano do torneio, por 3x1, para o Flamengo. Em contrapartida, venceram o Palmeiras por 2x1 na final da mesma competição, em 2021, e neste ano, pelas quartas de final.

Para o duelo, os ingleses não terão o zagueiro Lewis Cowill e o atacante Delap, ambos suspensos. Badiashile e João Pedro (brasileiro formado na base do Fluminense) devem ser os escolhidos para começar jogando, respectivamente.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Ignácio, Thiago Silva e Thiago Santos; Samuel Xavier, Bernal, Hércules, Nonato e Renê (Fuentes); Arias e Cano. Técnico: Renato Gaúcho

Provável escalação do Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto (Reece James), Chalobah, Badiashile e Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, Cole Palmer e Madueke (Reece James); João Pedro. Técnico: Enzo Maresca

Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (Youtube/Prime Video e Disney+), GE (site), Globoplay e DAZN (streaming).

