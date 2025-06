A- A+

Fluminense x Internazionale, Manchester City x Al-Hilal: confira escalações, horário e onde assistir

Charlotte, cidade mais populosa da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, tem registrado temperaturas extremas durante o período de realização da Copa do Mundo de Clubes. O jogo entre Benfica e Bayern de Munique, por exemplo, marcou nos termômetros 40ºC. Clima quente que deve ser diretamente proporcional ao ambiente que aguarda o jogo desta segunda (30), entre Fluminense e Internazionale-ITA, às 16h, pelas oitavas de final.

Vencer o calor não é algo incomum para os cariocas. E derrotar um clube italiano também é algo corriqueiro. Aliás, o Fluminense nunca perdeu para equipes do país europeu. Ao todo, a história registra 14 encontros, com 10 vitórias brasileiras e quatro empates.

No único jogo entre Fluminense e Internazionale, o resultado terminou empatado. Em amistoso disputado em 1961, no Estádio San Siro, em Milão, o jogo ficou no 1x1. Se isso acontecer novamente, o confronto vai para a prorrogação.

Para o confronto de 2025, o Fluminense tenta recuperar o atacante Soteldo, que ainda não jogou pelo Mundial. Dias antes de iniciar o torneio, o jogador teve detectada uma lesão na coxa esquerda, ficando fora da primeira fase da competição.

O destaque do clube brasileiro na Copa é o atacante Jhon Arias. O atleta colombiano tem arrancado elogios da imprensa internacional e divide com o argentino Cano a responsabilidade de balançar as redes.

No lado italiano, a Inter tem encarado uma série de problemas no time. Os defensores Pavard e Bisseck e os meias Çalhanoglu e Zielinski estão lesionados e não disputam mais o torneio. A confiança está nos jovens Francesco Pio Esposito, de 19 anos, e Petar Sucic, de 21.

Quem passar de Fluminense e Inter pega o vencedor do outro confronto do dia, entre Manchester City-ING e Al-Hilal-ARA, em Orlando, às 22h. Os ingleses foram os únicos que terminaram a primeira fase com 100% de aproveitamento, na liderança do Grupo G, com o melhor ataque, anotando 13 gols em três partidas.

Vice-líder do Grupo D, o Al-Hilal tenta provar que os investimentos no futebol árabe podem fazer os clubes do país baterem de frente com os europeus. "Será um prazer jogar contra o City e contra o Pep [Guardiola]. Ele é um grande treinador", reconheceu Simone Inzaghi, que chegou recentemente ao futebol saudita após perder a final da Liga dos Campeões da Europa com a Inter de Milão.

No elenco do Al-Hilal, estão os atacantes brasileiros Marcos Leonardo, Malcom e Kaio César. Além disso, quem joga no clube saudita é o lateral-esquerdo Renan Lodi.

Fluminense x Internazionale

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Nonato; Jhon Arias, Germán Cano e Agustín Canobbio. Técnico: Renato Gaúcho

Provável escalação do Internazionale:Sommer; Darmian, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez. Técnico: Cristian Chivu

Onde assistir: DAZN (streaming), Globoplay (streaming), CazeTV (Youtube), Globo (canal aberto) e SporTV (canal fechado)

Manchester City x Al-Hilal

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Matheus Nunes, Rúben Dias, Akanji e Ait-Nouri (O'Reilly); Reijnders, Rodri, Bernardo Silva; Savinho, Doku (Foden) e Marmoush (Haaland). Técnico: Pep Guardiola

Provável escalação do Al-Hilal: Yassine Bounou; João Cancelo, Kalidou Koulibaly, Hassan Al-Tambakti e Renan Lodi; Nasser Al-Dawsari e Rúben Neves; Malcom, Sergej Milinkovic-Savic e Salem Al-Dawsari; Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi

Onde assistir: DAZN (streaming), Globoplay (streaming), CazeTV (Youtube), Globo (canal aberto) e SporTV (canal fechado)

