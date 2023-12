A- A+

Mundial de Clubes Fluminense x Manchester City; saiba onde assistir ao vivo ao jogo do Mundial de Clubes Escalação de Fluminense e Manchester City pela final do Mundial de Clubes desta sexta-feira

Em busca do título, o Fluminense, campeão da Libertadores, vai enfrentar nesta sexta-feira o Manchester City, vencedor da Liga dos Campeões, às 15h (de Brasília), no estádio King Abdullah, em Jedá, na Arábia Saudita, pela final do Mundial de Clubes. O jogo Fluminense x Manchester City será transmitido ao vivo na TV aberta pela Globo e no streaming pela Cazé TV, no Youtube.

O Fluminense, que fará hoje o seu último jogo da temporada de 2023, chega na decisão após vencer o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0, e no seu melhor momento. Por outro lado, o Manchester City, que venceu o Urawa Red Diamonds, do Japão, por 3 a 0, na semifinal, busca a vitória para recolocar a temporada de volta aos trilhos.

Onde assistir ao jogo Fluminense x Manchester City ao vivo

O jogo entre Fluminense e Manchester City será transmitido pela TV Globo e pelo streaming Cazé TV, no Youtube, às 15h desta sexta-feira, 22.

Horário do jogo Fluminense x Manchester City

O Fluminense enfrenta o Manchester City no estádio King Abdullah, em Jedá, na Arábia Saudita, para partida às 15h (de Brasília). O jogo da final do Mundial também pode ser acompanhado online e de graça pelo Globoplay.

Escalação do Fluminense

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Escalação do Manchester City

Provável escalação do Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Rúben Dias e Aké (Gvardiol); Rodri, Kovacic e Foden; Bernardo Silva, Grealish e Julián Álvarez. Técnico: Pep Guardiola.

Arbitragem de Fluminense x Manchester City

Árbitro: Szymon Marciniak (Polônia)

Assistente 1: Tomasz Listkiewicz (Polônia)

Assistente 2: Adam Kupsik (Polônia)

Quatro árbitro: Jésus Valenzuela (Venezuela)

