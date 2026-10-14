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futebol Fluminense x Palmeiras: confira escalações e onde assistir Brasileiros se enfrentam nesta quarta-feira (14) pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores da América

Integrantes do G4 da Série A do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Fluminense vão dar uma pausa no foco nacional e mirar as atenções para além da fronteira. Nesta quarta-feira (14), as equipes se enfrentam pelo confronto de ida da semifinal da Libertadores da América. O jogo de abertura será no Maracanã. A volta acontece no dia 21 de outubro, no Nubank Parque.

Clássicos

Palmeiras e Fluminense tiveram no fim de semana clássicos locais com desfechos distintos. O Verdão vem empolgado após aplicar uma goleada por 4x1 diante do Corinthians, em casa, permanecendo na briga pelo título do Brasileirão, na vice-liderança. Já o Tricolor perdeu por 1x0 para o Flamengo, no Maracanã, e está em quarto.

Para o confronto, o Palmeiras não poderá contar com a presença do técnico Abel Ferreira, que cumprirá suspensão automática por conta da expulsão no duelo anterior, diante da LDU/EQU, pelas quartas de final. Com relação ao time, o atacante Ramón Sosa, com dores na coxa, é dúvida. Os paulistas, vale lembrar, possuem no elenco um ex-ídolo do Flu, o colombiano Jhon Arias.

Após poupar alguns titulares no clássico contra o Flamengo, o Fluminense deve entrar com força máxima perante o Palmeiras, com o retorno de nomes experientes como o zagueiro Thiago Silva e o atacante Hulk.

Histórico

Será a terceira vez na história que Palmeiras e Fluminense se enfrentam pela Libertadores. As duas primeiras foram em 1971, na fase de grupos. Cada visitante ganhou um jogo, sendo o Tricolor por 2x0, no antigo Parque Antártica, enquanto o Verdão venceu por 3x1, no Maracanã.



Provável escalação do Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Guilherme Arana; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta (Ganso); Savarino, Serna (Canobbio) e Hulk. Técnico: Marcão.



Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Andreas Pereira, Marlon Freitas e Piquerez; Jhon Arias, Flaco Lopez e Vitor Roque. Técnico: João Martins (auxiliar).



Onde assistir: Globo, ge TV e Paramount+

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