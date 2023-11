A- A+

BRASILEIRÃO Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão Escalação de Fluminense e São Paulo que se enfrentam no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (22)

Em jogo das faixas, o Fluminense, oitavo colocado do Brasileirão, volta a campo nesta quarta-feira e vai enfrentar o São Paulo, que está em décimo, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida Fluminense x São Paulo, confronto atrasado da 32ª rodada, será transmitido ao vivo na TV fechada pelo Premiere e na TV aberta pela Globo.

Os dois clubes realizarão uma cerimônia no estádio em homenagem aos títulos inéditos desta temporada: a Libertadores pelo lado carioca e a Copa do Brasil dos paulistas. Os jogadores e presidentes de Fluminense e São Paulo realizarão uma troca de faixas antes do pontapé inicial, além disso, o tricolor carioca levará a campo a taça da Libertadores.

Onde assistir ao jogo Fluminense x São Paulo ao vivo

O jogo entre Fluminense e São Paulo será transmitido pelo Premiere e pela TV Globo às 21h30 desta quarta-feira, 22.

Horário do jogo Fluminense x São Paulo

O Fluminense é mandante no jogo atrasado da 32ª rodada e recebe o São Paulo no Maracanã, no Rio de Janeiro, para partida às 21h30. O jogo do Brasileirão também pode ser acompanhado online e de graça pelo Globoplay.

Escalação do Fluminense

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, David Braz (Felipe Melo) e Marcelo; Alexsander, Martinelli, Ganso e Lima; Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Escalação do São Paulo

Provável escalação do São Paulo: Rafael, Rafinha, Beraldo, Diego Costa (Alan Franco) e Welington; Pablo Maia, Alisson, Juan (Méndez) e Luciano; David e Erison. Técnico: Dorival Júnior.

Arbitragem de Flumiense x São Paulo

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG)

Assistente 2: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Quatro árbitro: Felipe da Silva Goncalves Paludo (RJ)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)



Próximos jogos de Fluminense e São Paulo

O Fluminense volta aos gramados no próximo sábado (25/11), quando recebe o Coritiba, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada. Já o São Paulo vai receber o Cuiabá, no domingo (26/11), às 18h30, no Morumbi.

