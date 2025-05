A- A+

Campeonato Brasileiro Fluminense x Sport: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo válido pela Série A Partida será disputada às 18h30 deste sábado (3), no Maracanã, pela sétima rodada

Única equipe que ainda não venceu no Brasileirão, o Sport vai buscar encerrar a marca negativa longe do Recife. Neste sábado (3), o Leão visita o Fluminense, às 18h30, no Maracanã, em árduo compromisso válido pela sétima rodada.

Vivendo um jejum de oito jogos sem triunfar na temporada, a equipe pernambucana amarga a lanterna do campeonato, com dois pontos. Já o Tricolor das Laranjeiras está na parte superior da tabela. O time dirigido por Renato Gaúcho está em quinto lugar, com dez pontos.

Recuperado de lesão na coxa, o atacante Pablo é um dos jogadores que voltam a ficar à disposição de Pepa para o confronto na capital fluminense. Além dele, o lateral-esquerdo Dalbert, que tratava uma contusão na panturrilha direita, e Rivera, retornando de suspensão, reforçam o time.

De acordo com o centroavante rubro-negro, apesar das dificuldades que serão encontradas contra o Fluminense, o momento pede uma resposta do Sport na competição.

"Jogar contra eles lá é muito difícil, mas agora não há desculpas ou argumentos. É chegar lá para buscar o resultado positivo. A competição, se você falar: "Ah, daqui a pouco a gente melhora, a gente conquista pontos", não funciona assim, eu não penso assim. Tem que buscar a vitória em todo jogo, e depois destes ultimos jogos, a gente está devendo. Estamos concentrados para buscar o resultado positivo", pontuou Pablo.

Com a semana cheia para trabalhar, Pablo valorizou o período para Pepa fazer os ajustes necessários na equipe. O atacante acredita que a sequência negativa deixou o grupo com a confiança em baixa. Entretanto, o camisa 92 cobra "personalidade" dos companheiros por dias melhores.

"Temos que ter a consciência que precisamos melhorar, evoluir e ter confiança. É difícil falar em confiança quando se vem de derrotas, mas temos que ter personalidade e coragem para poder conquistar as vitórias", salientou.

Diante da necessidade de vencer longe do Recife, o Sport também terá que lidar com ausências no Maracanã. Ainda se recuperando de cirurgia de hérnia de disco, Rafael Thyere segue na transição física. O meio-campista Sérgio Oliveira, que era dúvida, está fora do duelo para tratar um desconforto na coxa direita.

Outro que também sequer viajou para o Rio de Janeiro foi o atacante Gonçalo Paciência. O português está entregue ao departamento médico com uma lesão na coxa. O zagueiro Antônio Carlos, emprestado pelo Flu ao Leão, não pode ser relacionado por questões contratuais.

Ficha técnica

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Fuentes; Bernal, Martinelli (Nonato) e Ganso; Canobbio (Keno), Arias e Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho.

Sport

Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Cristian Rivera, Du Queiroz (Zé Lucas) e Lucas Lima; Carlos Alberto, Chrystian Barletta e Pablo (Arthur Sousa).

Local: Maracanã (Rio de Janeiro/RJ)

Horário: 18h30

Árbitro: Rafael Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau (ambos do RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Transmissão: Premiere.

