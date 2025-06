A- A+

Futebol Fluminense x Ulsan HD e mais sete jogos agitam fim de semana da Copa do Mundo de Clubes Tricolor, que estreou com um empate sem gols diante do Borussia Dortmund, busca primeiro triunfo na competição

O Palmeiras já venceu. Flamengo e Botafogo, também. Por enquanto, o único brasileiro que ainda não comemorou uma vitória na Copa do Mundo de Clubes foi o Fluminense. Cenário que pode mudar neste sábado (21), quando a equipe enfrenta o Ulsan HD, da Coreia do Sul, pela segunda rodada do Grupo F. O confronto será às 19h (de Brasília), em Nova Jersey.



Estreia

O Fluminense estreou empatando sem gols diante do Borussia Dortmund, da Alemanha. Desempenho que foi elogiado, mas que deixou os tricolores com o gosto de que poderiam ter arrancado um triunfo.

A meta agora é não deixar a oportunidade escapar perante os asiáticos, que perderam por 1x0 na rodada anterior para o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Por falar nos sul-africanos, os líderes da chave entram em campo um pouco mais cedo, às 13h, no TQL Stadium, contra o Borussia Dortmund.

Os demais confrontos do dia serão pelo Grupo E. Às 16h, no Seattle Field, a Internazionale, da Itália, enfrenta o Urawa Reds, do Japão. Os italianos tropeçaram na estreia ao empatarem em 1x1 com o Monterrey, do México. Já os japoneses vêm de tropeço por 3x1 para o River Plate, da Argentina.

O River, aliás, pode se classificar antecipadamente para a próxima fase. Basta vencer o Monterrey, às 22h, no Rose Bowl.



Domingo

No domingo, a Copa do Mundo de Clubes terá mais quatro jogos. O primeiro do dia será às 13h, em Filadélfia, pelo Grupo G, entre Juventus, da Itália, e Wydad Casablanca, do Marrocos.

Os italianos golearam o Al Ain, dos Emirados Árabes, por 5x0 na estreia. Os marroquinos vêm de derrota por 2x0 para o Manchester City, da Inglaterra.

Juventus e Manchester City podem, em caso de vitória nos respectivos jogos, conseguir a classificação antecipada e, quando se encontrarem na terceira rodada, brigarem apenas para saber quem ficará no topo. Os ingleses enfrentam o Al Ain às 22h, em Atlanta.

No Grupo H, às 16h, em Charlotte, o Real Madrid, da Espanha, pega o Pachuca, do México. Os espanhóis decepcionaram no primeiro embate do torneio ao empatarem por 1x1 com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Já os mexicanos perderam por 2x1 para o RB Salzburg, da Áustria.

Os austríacos entram em campo diante dos árabes no outro duelo da chave, às 19h, no Buzzard Point. Um triunfo coloca o clube europeu diretamente nas oitavas de final do Mundial.

