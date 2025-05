A- A+

Handebol FMO/Português estreia com vitória contundente na Libertadores do Handebol Feminino Luso venceu o Cerro Porteño, neste domingo (11), pelo placar de 24 a 11

O FMO/Português começou com o pé direito sua campanha no Sul-Centro de Clubes Feminino – a "Libertadores do Handebol" – ao vencer com autoridade o Cerro Porteño por 24 a 11, neste domingo (11), em Santiago, no Chile. A competição reúne as principais equipes do continente sul-americano e é organizada pela Confederação Sul-Centro Americana de Handebol (Coscabal).

Comandada pelo técnico Cristiano Rocha, que também integra a comissão técnica da Seleção Brasileira Olímpica, a equipe brasileira mostrou entrosamento, intensidade defensiva e qualidade nas transições.

O destaque luso da partida foi a armadora central Talita Correia, com cinco gols e excelente atuação na organização ofensiva da equipe. Ela foi a principal articuladora das jogadas, comandando o ritmo e a construção das ações no ataque.

Após o jogo, a ponta esquerda Jamily Félix celebrou a estreia com vitória e destacou a importância do resultado para o grupo. "A competição está sendo incrível. A vitória foi muito importante para iniciarmos bem no Sul-Centro. Trabalhamos muito para chegarmos fortes aqui em Santiago e buscarmos o título internacional", afirmou a atleta.

A equipe volta à quadra nesta terça-feira (13), às 15h (horário de Brasília), para enfrentar o Jockey Club, da Argentina, em busca de mais uma vitória na fase classificatória.

Todos os jogos do torneio estão sendo transmitidos ao vivo pelo canal oficial da Coscabal no YouTube, permitindo que torcedores acompanhem cada lance da competição.

Serviço:

Sul-Centro de Clubes Feminino – Libertadores do Handebol

Local: Santiago, Chile

Próximo jogo: FMO/Português x Jockey Club (ARG)

Data e hora: Terça-feira (13), às 15h (horário de Brasília)

Transmissão: Canal da Coscabal no YouTube

