Handebol FMO/Português vence Itajaí na prorrogação e vai à final da Liga Nacional Masculina de Handebol 2025 A grande final acontece neste sábado (15), diante dos paulistas do Taubaté

O FMO/Português está na grande final da Liga Nacional Masculina de Handebol 2025. Em uma semifinal eletrizante, decidida apenas na prorrogação, o time pernambucano superou o Itajaí-SC por 28 a 24, nesta última quarta-feira (12), garantindo a vaga na decisão e mantendo vivo o sonho do título nacional.

O duelo foi marcado pelo equilíbrio e pela intensidade. O jovem e aguerrido time catarinense vendeu caro a derrota, impondo um ritmo forte e dificultando as ações ofensivas do Português durante todo o jogo. No entanto, a experiência da equipe recifense fez a diferença no momento decisivo, quando conseguiu abrir vantagem e confirmar a vitória na prorrogação.

O goleiro Maik foi um dos grandes nomes da partida, com 11 defesas decisivas, e foi eleito o MVP (melhor jogador) do confronto.

Com o resultado, o FMO/Português avança para enfrentar o Taubaté (SP) na grande final da competição, marcada para o próximo domingo, na cidade de Sorriso, no Mato Grosso. A equipe pernambucana busca coroar sua campanha com o título inédito e reafirmar a força do handebol nordestino no cenário nacional.

E o fim de semana pode ser ainda mais histórico para o clube. Neste sábado, é a vez do time feminino do FMO/Português entrar em quadra pela semifinal da Liga Nacional Feminina, diante do Cascavel (PR). Uma vitória garantirá vaga na decisão e poderá colocar as duas equipes — masculina e feminina — na final das principais competições do país.

