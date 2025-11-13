Qui, 13 de Novembro

Handebol

FMO/Português vence Itajaí na prorrogação e vai à final da Liga Nacional Masculina de Handebol 2025

A grande final acontece neste sábado (15), diante dos paulistas do Taubaté

Português chega na grande decisão da Liga Nacional de Handebol, principal competição do calendário nacional da modalidade Português chega na grande decisão da Liga Nacional de Handebol, principal competição do calendário nacional da modalidade  - Foto: Bruno Ruas/CBHb

O FMO/Português está na grande final da Liga Nacional Masculina de Handebol 2025. Em uma semifinal eletrizante, decidida apenas na prorrogação, o time pernambucano superou o Itajaí-SC por 28 a 24, nesta última quarta-feira (12), garantindo a vaga na decisão e mantendo vivo o sonho do título nacional.

O goleiro Maik foi um dos grandes nomes da partida, com 11 defesas decisivas, e foi eleito o MVP (melhor jogador) do confronto.

Com o resultado, o FMO/Português avança para enfrentar o Taubaté (SP) na grande final da competição, marcada para o próximo domingo, na cidade de Sorriso, no Mato Grosso. A equipe pernambucana busca coroar sua campanha com o título inédito e reafirmar a força do handebol nordestino no cenário nacional.

E o fim de semana pode ser ainda mais histórico para o clube. Neste sábado, é a vez do time feminino do FMO/Português entrar em quadra pela semifinal da Liga Nacional Feminina, diante do Cascavel (PR). Uma vitória garantirá vaga na decisão e poderá colocar as duas equipes — masculina e feminina — na final das principais competições do país.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

