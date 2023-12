A- A+

Futebol Foco no meio-campo: Santa apresenta Caio Mello e João Pedro Dupla chega para reforçar o elenco do Tricolor para o início da temporada 2024

Anunciados e apresentados no mesmo dia. A parceria do volante Caio Mello e do meia João Pedro começou cedo no Santa Cruz. Dupla que também pode se entrosar dentro de campo, de olho no início da temporada 2024.

Caio, de 23 anos, foi revelado nas categorias de base do Bahia. Como profissional, passou também por Joinville, Ponte Preta, Luverdense e Uberlândia. Na apresentação, o atleta destacou o lado polivalente para ganhar espaço na equipe do técnico Itamar Schulle.

“Sou um cara que gosta de jogar como camisa 10, mas já joguei como 5 no Joinville. Vai muito da questão do professor. Também gosto de jogar de 8, pisando mais na área, mas sabendo a hora de defender. O que me motivou bastante para estar aqui foi essa camisa pesada. Assim que pintou a proposta, eu nem pensei duas vezes. Já fui muito feliz aqui no Nordeste, pelo Bahia, e pretendo reviver essas coisas maravilhosas novamente, agora no Santa”, afirmou.

Antes da chegada ao Recife, Caio contou que conversou com outro atleta que já vestiu a camisa coral. “Nunca joguei contra o Santa aqui no Arruda, somente pelo Nordestão sub-20, lá em Aracaju. Mas conversei com o Jeremias, que foi meu companheiro do Bahia e também passou aqui. Ele me falou como a torcida é apaixonada. É papel nosso trazer os torcedores para perto, ganhando jogos”, frisou.

João, de 25 anos, chegou por empréstimo junto ao Vila Nova. O meia ainda soma passagens pelo sub-20 do Atlético-MG, sub-23 do Fluminense, além de equipes como Jaraguá, Monte Azul, Aparecidense e Paysandu.“Sou um 10, tenho passe bom, chute também. Sei como é importante vestir essa camisa. Vamos conquistar grandes coisas neste ano”, frisou.

A primeira “grande coisa” do Santa no ano é alcançar uma vaga na etapa de grupos da Copa do Nordeste. Para isso, a equipe precisa avançar em duas fases preliminares. A primeira partida será dia 7 de janeiro, em Teresina, contra o Altos.

“Esse primeiro jogo será muito importante para o restante do calendário. Vamos participar de três amistosos antes da nossa estreia e isso também será importante para nossa questão física”, apontou. Os testes em questão serão contra a equipe de juniores do Tricolor, que participará da Copa São Paulo, além de embates perante o Serra Branca e o Treze, ambos da Paraíba.

