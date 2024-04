Foco no objetivo: em estreia na Série B, Sport visita o Amazonas, neste sábado (20)

A- A+

O Campeonato Brasileiro é uma daquelas competições que pode fazer clube e torcida andarem de mãos dadas ou romperem relações mais afetivas ao longo de sua jornada. Tudo vai depender dos resultados obtidos pela equipe durante a disputa. Falando especificamente do Sport, o Leão tem a Série B como principal objetivo da temporada. Ao menos para o início do campeonato, o time comandado por Mariano Soso tem a confiança dos rubro-negros, principalmente pelo bom trabalho que vem sendo feito em 2024.

O time da Ilha do Retiro foi campeão estadual, está classificado para a semifinal da Copa do Nordeste e segue vivo na Copa do Brasil. Todos esses dados, no entanto, de nada podem valer para a torcida, caso o clube comece a Segundona com um tropeço. Neste sábado (20), o Sport vai até Manaus, onde visita o Amazonas, às 17h, na Arena da Amazônia. Será o primeiro jogo do Leão no estádio construído para a Copa de 2014 e, também, contra a equipe manauara.

Esta será a primeira vez na história dos pontos corridos que o Rubro-negro joga a Segunda Divisão pelo terceiro ano consecutivo. Nas duas últimas oportunidades, a torcida viu o clube ficar no quase. Em 2022, a distância para o G-4 ao término do campeonato foi de seis pontos, mas dá para dizer que o Sport brigou pelo acesso até o fim, apesar da queda de produção na reta final. No ano passado, a dor para os torcedores foi um pouco maior: apenas um ponto separou a equipe da Série A.

Para que em 2024 o Sport consiga êxito na missão, o presidente Yuri Romão chegou a declarar recentemente que aprendeu lições com a frustração obtida na temporada passada, e que a diretoria "tem que promover maior interação com a comissão técnica" ao longo da Série B. Fortalecer o elenco também era uma meta do comitê gestor. Durante esta semana, o Leão acertou a chegada de três jogadores: o lateral-esquerdo Dalbert, o volante Luciano e o atacante Vinícius Faria.

Problemas na escalação

Entretanto, apesar de um grupo fortalecido, o técnico Mariano Soso terá que lidar com ausências no primeiro jogo da competição nacional. Apesar do período de dez dias sem jogos, o zagueiro Rafael Thyere, e os meias Lucas Lima e Alan Ruiz apresentaram desgaste muscular ao longo da semana e serão preservados para evitar contusões que possam tirá-los de combate na sequência da temporada.

Na zaga, sem a presença do capitão, a tendência é que Alisson Cassiano seja acionado ao lado de Luciano Castán. Chico é outro candidato a vaga, após retornar do empréstimo junto ao Novorizontino. Já no meio-campo, com a ausência dos dois principais armadores, a configuração da equipe pode mudar um pouco. Tití Ortiz deve herdar a vaga de Lucas Lima, enquanto Chrystian Barletta deve ser utilizado no lugar de Alan Ruiz. As substituições, inclusive, têm sido feitas com frequência nas últimas partidas.

Ficha técnica

Amazonas

Edson Mardden; Patric (Ezequiel), Alvariño, Fabiano e Renan Castro; Guilherme Xavier, Barros, Diego Torres e Rafael Tavares; Willian Barbio e Sassá. Técnico: Adilson Batista.

Sport

Caíque França; Pedro Lima, Alisson Cassiano, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez e Tití Ortiz; Chrystian Barletta, Romarinho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

Local: Arena da Amazônia (Manaus/AM)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Wallace Muller Barros Santos e Thayse Marques Fonseca (ambos do RJ)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Transmissão: TV Brasil, Premiere e Canal GOAT.

