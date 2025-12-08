A- A+

Futebol "Foco no projeto": Guilherme cita tática do Náutico para contratar atletas para a Série B Até o momento, Timbu oficializou três contratações para 2026: o lateral-direito Reginaldo, o volante Ramon Carvalho e o atacante Júnior Todinho

Na próxima semana, o Náutico iniciará a pré-temporada 2026. Na apresentação, a tendência é que o trabalho tenha a presença de alguns remanescentes de 2025 e peças da base. Quanto a reforços, o Timbu oficializou três nomes: o lateral-direito Reginaldo, o volante Ramon Carvalho e o atacante Júnior Todinho. Em entrevista à Folha de Pernambuco, o treinador Guilherme dos Anjos destacou como tem sido o diálogo para convencer os atletas a vestirem a camisa alvirrubra.





“A dificuldade que estamos tendo neste ano é parecida com a de outros clubes da Série B. O mercado inflacionou, não tem como negar. Algumas equipes passaram a usar receitas externas, valores de Liga, e nós precisamos nos adaptar a isso. Não temos controle sobre o que os adversários estão fazendo, como estão gastando. Por isso, o nosso processo precisa ser cauteloso e criterioso”, iniciou.

“Estamos buscando atletas de um nível mais alto. Os nomes que estamos procurando já tem uma vitrine, então o que podemos oferecer para eles é um projeto, demonstrar o crescimento do Náutico, a estrutura, o que tem de bom e a importância do nosso comando. Os atletas respeitam muito o fato de estarmos aqui, sabem que não vamos deixar as coisas acontecerem de qualquer maneira. Vai existir organização, verdade dentro dos processos”, completou.

Segundo Guilherme, o Náutico está de olho em jogadores que têm histórico na divisão atual ou superior. “Buscamos um perfil de atletas que já jogaram a Série B. Assim como fizemos nas nossas renovações. Arnaldo, por exemplo, passou quatro, cinco anos na Série A e tudo que precisava era de um condicionamento físico melhor. Se a gente fosse buscar apenas atletas que estavam na Série C, seria mais fácil fechar as contratações, mas não é o que queremos. Precisamos de um elenco de qualidade. Podemos acertar, errar, mas vamos ter critérios para tudo isso”, frisou.

O treinador também destacou como o Náutico tem observado o mercado estrangeiro, principalmente o sul-americano, como alternativa na busca por contratações. Um dos nomes especulados para defender o Timbu em 2026 é o zagueiro colombiano Giraldo, ex-Operário-PR.

“Temos uma visão de que é mais difícil trazer atletas sul-americanos de qualidade para a Série B. A Série A consegue captar mais, contando com nomes decisivos. Somos criteriosos com jogadores estrangeiros, até porque tem a questão da adaptação, de nunca ter jogado no Brasil. O imediatismo, no futebol, não permite muitas vezes o jogador ter esse tempo de adaptação”, apontou.

Veja também