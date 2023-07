A- A+

Futebol Foco nos 21 pontos: Santa Cruz faz cálculo para chegar ao mata-mata da Série D Vice-líder do Grupo 3 da competição, com 18 pontos, Tricolor pode avançar com apenas mais um triunfo nos próximos quatro compromissos, a julgar por histórico da competição

Mais uma vitória nos quatro jogos que restam na primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Se conseguir isso, o Santa Cruz, vice-líder do Grupo 3, com 18 pontos, pode se aproximar da classificação ao mata-mata da competição. Pelo menos é o que o histórico da competição mostra.



O atual formato da Série D, com grupo de oito clubes cada e 14 rodadas na primeira fase, foi adotado a partir de 2020. Pegando a pontuação de todas as equipes que terminaram em quarto lugar, a média é de 21 pontos. O chamado “número mágico”.



Dos 24 clubes que terminaram em quarto lugar nos recortes das três edições mais recentes, apenas oito precisaram fazer mais de 21 pontos para ficarem na posição. Os que tiveram aproveitamento mais alto foram o Cascavel (Grupo A7 2020) e Azuriz-PR (Grupo A8 2022), ambos com 24 pontos. Por outro lado, o Globo-RN (Grupo A3 2020) e o Caxias (Grupo A8 2021) foram os que fizeram menos pontos, com 18 cada.



O próprio Santa, no ano passado, precisou de menos de 21 pontos para chegar ao mata-mata. Pelo Grupo A4, a equipe terminou em quarto lugar, somando apenas 19. Na edição de 2023, o Tricolor terá pela frente jogos contra o Nacional de Patos-PB, Campinense, Potiguar e Iguatu-CE. “Temos mais uma chance em casa e com o nosso torcedor para conseguir esse ‘número mágico’ que nos dará a classificação”, afirmou o técnico Felipe Conceição.



O Grupo 3 da Série D está embolado. Do Nacional, líder com 19 pontos, até o Campinense, em sétimo, com 12, a chance de classificação é real. O único clube que não possui chances de avançar na competição é o Globo, lanterna da chave, com apenas quatro pontos.





Trio de desfalques



Para o duelo diante do Nacional, o Santa Cruz terá três desfalques por suspensão. O goleiro Michael e o volante Pingo foram expulsos na derrota por 2x1 para o Sousa-PB, no jogo passado, e estão fora, além do meia Emerson Galego, que recebeu o terceiro cartão amarelo. No gol, Geaze deve ser o substituto.Na frente, Miullen pode ganhar espaço.

Veja também

Futebol Vencer para chegar ao mata-mata: Santa recebe o Nacional, no Arruda