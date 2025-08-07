A- A+

ESPORTES Foco, trabalho e talento: Bortoleto impressiona Sauber e se consolida como aposta na F1 Brasileiro de 20 anos chama atenção pela ética profissional e pelas últimas atuações na temporada de estreia; equipe destaca maturidade e compara perfil ao de Carlos Sainz

Gabriel Bortoleto não é só mais um talento veloz que veio das categorias de base da Fórmula 1. Campeão da F3 e vice-líder da F2 em sua temporada de estreia, o paulista de 20 anos tem conquistado cada vez mais espaço e respeito no paddock da principal categoria do automobilismo mundial — não apenas por seu desempenho nas pistas, mas pelo profissionalismo fora delas.

Nas últimas três etapas da temporada, Bortoleto terminou em sétimo na Áustria e em sexto na Hungria, melhor posição de um brasileiro em 8 anos, superando as expectativas iniciais da Sauber, equipe que será incorporada pela Audi a partir de 2026. A consistência tem reforçado a aposta do time suíço, que vislumbra no brasileiro uma peça-chave para o futuro do projeto.

De acordo com o jornal espanhol Marca, para Jonathan Wheatley, chefe da Sauber e ex-mecânico-chefe da Renault nos tempos de Fernando Alonso, a postura do jovem piloto tem sido exemplar. Segundo ele, Bortoleto surpreendeu ao permanecer no circuito de Hungaroring até tarde da noite de sexta-feira, mesmo após o fim dos treinos e briefings, trabalhando em conjunto com os engenheiros e, depois, agradecendo pessoalmente a todos da equipe. O comportamento remete ao de Carlos Sainz, conhecido por sua dedicação extrema às sextas-feiras de corrida.

— Gabriel ficou e voltou para agradecer à equipe no final da noite. Acho que isso demonstra não só a maturidade dele, mas também o respeito que ele tem pela equipe — afirmou Wheatley. — Ele tem uma ética de trabalho fantástica, uma grande capacidade de assimilar novas informações. Está se mostrando a futura estrela que esperávamos.





A convivência com o veterano Nico Hülkenberg também tem sido um diferencial. Wheatley elogia a relação entre os dois pilotos e a considera uma das parcerias mais colaborativas que já viu na Fórmula 1.

— Falamos muito sobre o Gabi hoje, mas o Nico também tem feito um trabalho incrível. Talvez não tenha se traduzido em pontos, mas, como equipe, estamos muito felizes com os dois pilotos — destacou o dirigente.

A presença do engenheiro de pista espanhol José Manuel López, que participou da recente ascensão da McLaren, também tem contribuído para a evolução técnica do brasileiro. Segundo a equipe, Bortoleto ainda está em fase de adaptação à categoria e não teve o mesmo volume de testes que outros novatos, como Andrea Kimi Antonelli.

— Vale lembrar que esta é sua primeira temporada real na F1. Ele não percorreu 10 mil quilômetros com carros anteriores, e ainda há muitos circuitos inéditos para ele. Mas tem amadurecido e se desenvolvido muito. Acreditamos que ele se adaptará mais rapidamente na segunda metade do campeonato — afirmou Wheatley.

