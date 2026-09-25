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SAÚDE Fogo e ventosas: como funciona tratamento feito pelo goleiro camaronês André Onana Tecnologia experimental decodifica sinais cerebrais e permitiu que Terry Mandable dissesse "eu te amo" à mulher, depois de perder a capacidade de falar

O goleiro camaronês André Onana, atualmente no Trabzonspor, da Turquia, chamou atenção nas redes sociais ao publicar um vídeo durante uma sessão de cupping, procedimento conhecido em português como ventosaterapia. Nas imagens, o jogador aparece deitado de bruços sobre uma maca, com várias ventosas distribuídas pelas costas, pernas e braços.

Algumas das ventosas aparecem com pequenas chamas antes de serem colocadas sobre a pele. A técnica é conhecida como "ventosa com fogo" e está associada a práticas da medicina tradicional chinesa.

O procedimento costuma deixar marcas circulares escuras no corpo, semelhantes às já observadas em outros atletas.

Como funciona a ventosaterapia

A técnica utiliza pequenos recipientes de vidro ou plástico colocados sobre diferentes partes do corpo, como costas, estômago, braços e pernas. A sucção faz com que a pele seja elevada para dentro do recipiente e aumenta o fluxo sanguíneo na região.

A intensidade da sucção e o tempo de permanência das ventosas podem ser ajustados de acordo com o objetivo do tratamento, de acordo com a explicação do fisioterapeuta Chung Yuan Fann.

Na modalidade que utiliza fogo, uma chama é colocada durante alguns segundos dentro da ventosa antes que ela seja posicionada sobre a pele. Quando o oxigênio no interior do recipiente é consumido, forma-se um vácuo que faz com que a ventosa fique aderida ao corpo.





Fogo e ventosas: como funciona tratamento feito pelo goleiro camaronês André Onana que chamou atenção nas redes sociais — Foto: Reprodução/X

Por que atletas recorrem ao método

Entre atletas de alto rendimento, o cupping é apresentado como um recurso utilizado principalmente para lidar com dores nas costas, pescoço, joelhos e ombros. A técnica também pode ser empregada como complemento de tratamentos de recuperação e reabilitação física.

Além de Onana, outros esportistas já apareceram com as marcas produzidas pelas ventosas, como Michael Phelps, Karim Benzema e Lois Openda.





Durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, Michael Phelps chamou atenção ao aparecer com círculos vermelhos nas costas. As marcas provocaram questionamentos, e a explicação de que eram resultado da ventosaterapia ganhou repercussão internacional.

Karim Benzema também utilizou uma técnica semelhante, conhecida como "hijama". No caso do jogador, o procedimento era realizado na modalidade seca, enquanto existe uma variante que envolve retirada de sangue.

— É projetado para fazer o sangue circular em áreas específicas onde há tensão ou fadiga muscular — explicou o gerente de preparação física da equipe de natação dos Estados Unidos Keenan Robinson ao jornal esportivo francês L'Equipe.

Técnica tem contraindicações e benefícios ainda debatidos

A modalidade de ventosaterapia com fogo não é recomendada para mulheres grávidas, pessoas com problemas cardíacos ou renais e pacientes com lesões na pele, segundo o jornal argentino La Nacion.

Apesar da utilização entre atletas de elite, as evidências científicas sobre os benefícios da ventosaterapia continuam em discussão. Alguns especialistas consideram que o alívio relatado por determinados pacientes pode ser temporário ou funcionar como complemento de programas mais amplos de recuperação física.

Assim, não há consenso científico apresentado sobre os benefícios do procedimento.

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