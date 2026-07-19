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Copa do Mundo de 2026 "Foi a Copa mais difícil da história", afirma Rodri "Jogamos a final contra uma equipe que tem o melhor jogador da história", declarou o Bola de Ouro de 2024

O meio-campista Rodri, capitão da Espanha que se sagrou bicampeão mundial neste domingo (19), após 16 anos, considera a conquista ainda mais valiosa por ter sido obtido na "Copa do Mundo mais difícil da história".

"Estamos nas nuvens. Só posso agradecer a Deus por tudo o que me deu. Este grupo é sensacional. Somos campeões do mundo! É incrível dizer isso. É a Copa mais difícil da história. Jogamos a final contra uma equipe que tem o melhor jogador da história", declarou o Bola de Ouro de 2024 em entrevista à emissora pública espanhola TVE, em alusão ao argentino Lionel Messi.

"Dominamos o jogo hoje. Nosso segredo como seleção é que sempre vamos para cima. E, no final, Deus te recompensa pela coragem", acrescentou.

Depois de vencer a Bola de Ouro no mesmo ano em que foi campeão da Eurocopa pela Espanha, Rodri teve sua carreira interrompida por uma grave lesão no joelho. A Copa do Mundo na América do Norte, de qual foi eleito o melhor jogador, foi uma redenção pessoal.

"As pessoas podem ver com o meu caso que um jogador que chega ao topo pode cair no fundo do poço e, depois, dar a volta por cima com muito trabalho. Sou um exemplo de superação. Senti o apoio e o carinho de pessoas na Espanha que não me conheceram pessoalmente, mas que ficaram ao meu lado", lembrou o capitão espanhol.

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