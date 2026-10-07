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DESPEDIDA DE LEO "Foi um orgulho muito grande para mim defender esta camisa", diz Messi após adeus à seleção "Só tenho a agradecer (...) não vir mais será uma dor muito grande", disse o campeão mundial no Catar

"Foi um orgulho muito grande para mim defender esta camisa", disse Lionel Messi nesta terça-feira (6), em Buenos Aires, ao encerrar uma carreira de mais de duas décadas na seleção da Argentina, que venceu o Benin por 3 a 0 com duas assistências e um gol do craque.

O agora ex-capitão, de 39 anos, disse adeus diante de mais de 80 mil pessoas que lotaram o Monumental — o maior estádio da América do Sul —, protagonizando uma despedida muito emocionante para aquele que muitos consideram o melhor jogador da história.

"Só tenho a agradecer (...) não vir mais será uma dor muito grande", disse o campeão mundial no Catar (2022) em um discurso ao final da partida.

Messi se aposenta como o maior artilheiro da história da seleção argentina (126 gols), líder em assistências (70) e jogador com mais partidas pela 'Albiceleste', equipe que ele liderou em sua fase mais vitoriosa.

"Vocês realizaram o meu sonho de menino, me fizeram ser campeão do mundo, da América, da Finalíssima e de tudo o que disputamos", disse o camisa 10 em agradecimento aos seus companheiros.

"Vou sentir saudades e sou muito grato a Deus, como eu disse, por ser argentino; orgulhoso de ser argentino e de ter realizado esse sonho com todos vocês", concluiu.

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