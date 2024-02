A- A+

Boxe "Foi uma honra", diz Bambam, abraçado com Popó, sobre luta no Fight Music Show 4 O ex-BBB ainda destacou os números exitosos do evento e falou sobre os patrocínios dos dois

“Bate nada”, diz o ex-BBB Kleber Bambam em vídeo, brincando, sobre o lutador Acelino “Popó” Freitas. Os dois protagonizaram o duelo de boxe mais esperado do Fight Music Show 4, na Vibra São Paulo, no sábado (24).



No vídeo, postado no perfil oficial de Bambam, neste domingo (25), ele fala que foi uma honra poder estrear no ringue contra o “campeão”. “A mão do cara é pesada mesmo”, comentou o ex-BBB.



Ele ainda destacou os números exitosos do evento e falou sobre os patrocínios dos dois. “Maior evento que já teve da história do Brasil”, pontuou.

A luta

A aguardada luta entre Acelino "Popó" Freitas e o ex-BBB Kleber Bambam durou menos de um minuto. Com 36 segundos de duelo, o tetracampeão mundial de boxe nocateou Bamba, e a luta chegou ao fim.

