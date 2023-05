A- A+

Visita Folha de Pernambuco recebe visita do presidente do Sport, Yuri Romão O dirigente rubro-negro foi acompanhando pelo presidente do conselho deliberativo do clube, Silvio Neves Baptista

A Folha de Pernambuco recebeu, nesta quarta-feira (10), a visita do presidente do Sport, Yuri Romão, e do presidente do conselho deliberativo do clube, Silvio Neves Baptista.



Os dirigentes rubro-negros foram recepcionados pelo presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro; a diretora administrativa da Folha, Mariana Costa; o diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi.

Nesta quarta-feira, o Leão entra em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto será contra o Tombense/MG, às 21h30, na Ilha do Retiro.



Vale lembrar que o Rubro-negro cumpre suspensão de cinco partidas com os portões fechados na Segundona, por conta da invasão de campo da torcida que interrompeu o confronto com o Vasco, na segunda divisão do ano passado - esta será a segunda partida de punição.

Veja também

Afastados Manipulação de aposta: Confira quais jogadores foram afastados pelos clubes brasileiros