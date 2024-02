Folha firma parceria com jornalista Victor Pereira para cobertura da Copa América e Olimpíada

A- A+

A Folha de Pernambuco terá uma cobertura especial nos dois principais eventos esportivos de 2024. A Copa América, que será realizada nos Estados Unidos, e as Olimpíadas de Paris, na França, terão a presença in loco do jornalista pernambucano Victor Pereira. O profissional, que firmou parceria com o jornal também durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar, vai renovar a dobradinha. Por meio de vídeos e textos, ele vai detalhar os bastidores das competições, acompanhando principalmente o desempenho brasileiro rumo ao lugar mais alto do pódio.

"Essa parceria mais uma vez une a expertise de Victor à estratégia da Folha de Pernambuco de sempre trazer para a sua audiência um conteúdo personalizado, de qualidade e com um olhar pernambucano para essa competição internacional", afirmou a editora-chefe da redação, Leusa Santos.

A Copa América começará no dia 20 de junho, com término em 14 de julho. O Brasil está no Grupo D, ao lado de Colômbia, Paraguai e Honduras ou Costa Rica. Antes, porém, a Seleção terá amistosos contra Inglaterra e Espanha, em março. Os primeiros desafios do País sob o comando do técnico Dorival Júnior - que também terão a presença do jornalista na cobertura.

“Moro em Lisboa há dois anos e meio, então acompanho também como a imprensa da europa observa a Seleção. A espera por Carlo Ancelotti manchou muito o protagonismo do Brasil. Lá, os jornalistas ‘tiraram onda’ quando de fato se consolidou que o técnico do Real Madrid não iria treinar a Seleção. Mas, se olharmos o último ciclo em que fomos campeões do mundo, também teve troca de técnico, polêmica fora de campo e o Brasil não vinha bem nas Eliminatórias. Estou ansioso para ver como será o início do trabalho de Dorival. Serão amistosos que ele precisará mostrar trabalho contra equipes da primeira prateleira do futebol mundial”, afirmou Pereira.

Dos Estados Unidos, Victor Pereira segue rumo à França, para o início dos Jogos Olímpicos de Paris, com abertura no dia 26 de julho e encerramento em 11 de agosto. Na edição anterior, em Tóquio, o Brasil faturou 21 medalhas. Foram sete ouros (igualando o recorde da edição de 2016 no Rio de Janeiro), seis pratas e oito bronzes. Dois pernambucanos já garantiram presença na disputa: Érica Sena, da marcha atlética, e Caroline Almeida, do boxe.

“Estamos acompanhando os brasileiros que já conquistaram as vagas. Infelizmente, o Brasil perdeu um espaço com o futebol masculino, que não entrou, mas que seria favorito se estivesse por conta de ter levado dois ouros no passado. Também estou apreensivo para saber se o basquete masculino vai se classificar. O handebol masculino também não avançou. Tenho certa preocupação com o ciclo, mas ao mesmo tempo temos grandes atletas competindo em diversas modalidades. No skate, por exemplo, estamos crescendo, com a participação de Rayssa Leal. Será uma grande disputa, assim como será uma grande parceria junto à Folha. Estaremos perto do fato para trazer a atmosfera desses dois grandes eventos”, frisou o jornalista.

