Fonseca celebra vitória sobre algoz e exalta preparação: "Dois ou três dias para me adaptar"

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Uma vitória com gosto de revanche. Na manhã desta terça-feira, João Fonseca quebrou o tabu e venceu o chileno Alejandro Tabilo pela primeira vez desde que se profissionalizou Com duas derrotas em dois confrontos, o brasileiro comentou sobre o triunfo e a boa estreia no ATP 500 de Munique.



"Sabia que seria um jogo difícil. Eu perdi para ele (Tabilo) duas vezes. É um grande adversário e que sabe jogar bem na altitude. Estou feliz por jogar aqui e por por ter avançado", afirmou o jovem carioca de 19 anos.





Além de superar a qualidade do rival chileno, Fonseca teve o clima como mais uma adversidade a ser superada. Focado em fazer um bom jogo, ele disse que ficou satisfeito com seu desempenho.



"Eu me senti bem hoje, mesmo com bastante frio. Semana passada estava jogando no sol (em Monte Carlo). Era um clima diferente, é altitude aqui (em Munique). Minhas mãos gelavam no intervalo. Mas no geral fui bem. Tive uns dois ou três dias para me adaptar, mas acho que é sobre isso. No fim, quem se adaptar melhor vence", declarou.



Depois de superar a ansiedade natural de uma estreia, Fonseca vai enfrentar o francês Arthur Rinderknech (27°), que derrotou o americano Alex Michelsen (35°) por 2 sets a 0.



Em Monte Carlo, na semana passada, João venceu Rinderknech por 2 a 1. A partida, válida pelas oitavas de final, está marcada para esta quarta-feira, ainda sem horário definido.

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