A- A+

Tênis Fonseca dá sequência ao tour no saibro europeu após campanha histórica em Monte Carlo Tenista brasileiro volta a jogar na próxima segunda-feira na disputa do ATP 500, em Suíça

Depois de brilhar nas quadras de Monte Carlo e fazer uma campanha histórica no Masters 1000, onde só foi derrotado pelo número 3 do mundo Alexander Zverev, João Fonseca terá pela frente um tour pela Europa nas quadras de saibro onde terá boas chances de subir no ranking. Alemanha, Espanha, Itália e França são os países que vai visitar entre os meses de abril e maio.

Se mantiver o bom nível de desempenho nas próximas competições, o brasileiro tem boas chances de entrar na briga por um lugar entre os 30 melhores colocados na relação da ATP.

No caso de evolução na lista, o jovem tenista carioca aumentaria suas chances de ser cabeça de chave em Roland Garros.

Diante deste cenário, com poucos pontos a defender nos próximos torneios, a tendência é que ele possa subir mais no ranking da entidade nas próximas semanas.

O próximo desafio de João Fonseca terá início já na próxima segunda-feira, quando entra em quadra para disputar o ATP 500 de Munique. Ainda em abril, ele deixa a Alemanha e segue para a Espanha para disputar o Masters 1000 de Madri.

No início de maio, João viaja para a Itália a fim de competir no Masters 1000 de Roma. A cereja do bolo deste tour pelas quadras de saibro da Europa terá início a partir do dia 24 de maio, quando ele entra em ação em território francês para jogar Roland Garros.

Veja também