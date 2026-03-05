Fonseca ganha cântico de torcida após triunfo em Indian Wells: "Feliz na quadra novamente"

A- A+

Uma vitória para lavar a alma. Assim pode ser definida o triunfo de João Fonseca sobre o belga Raphael Collignon por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/2) e 6/4, na madrugada desta quinta-feira, em sua estreia no Masters de Indian Wells. O jovem tenista carioca contou com o apoio da torcida que festejou a sua boa atuação aos gritos de "João Fon-se-ca! João Fon-se-ca!"



O apoio da arquibancada foi externado entre os pontos e games, as trocas de lado e ainda depois da partida. Feliz pelo resultado e também pela sintonia com o público, ele comentou sobre o seu momento.



"Eu só tento me esforçar ao máximo, usando toda a energia que consigo", disse Fonseca ao site da ATPTour.com. "Eu só tento atrair essas energias para mim, para me dar forças para continuar."





O cântico acompanhou Fonseca ao redor do mundo com fãs de todo o planeta demonstrando seu apoio ao astro em ascensão. Segundo o brasileiro, ele começou a sentir esse apoio durante um torneio juvenil disputado em seu clube de origem, o Rio de Janeiro Country Club.



"Foi a primeira vez que me senti muito, muito pressionado, porque eu era a cabeça de chave número um e tinha recebido um convite para a chave principal do torneio juvenil de Roland Garros. Venci o torneio e foi a primeira vez no meu clube que muitas pessoas torceram por mim. Senti um pouco de pressão, mas foi divertido."



Com a experiência de ter cumprido toda uma temporada no circuito profissional de tênis no ano passado, hoje Fonseca aprendeu a controlar seu poder e a liberá-lo contra os melhores jogadores do mundo. O reflexo desse amadurecimento foi atingir o 24º lugar no ranking da ATP (PIF), melhor marca de sua carreira.



"Sempre foi meu estilo bater forte, principalmente nos momentos decisivos, quando a pressão aumentava, eu queria ir com tudo. Queria fazer o que normalmente treinava, não apenas chutar a bola. Sempre fui assim e serei assim para sempre. É algo que não posso mudar."



"Eu só preciso ser mais sólido, claro, e mais consistente. Preciso melhorar a consistência, mas esse sou eu, não posso mudar", completou o tenista de 19 anos que ganhou o status de "queridinho" do público e encara o russo Kharen Khachanov na segunda rodada do Masters de Indian Wells.



"É sempre bom. Depois dos dois primeiros meses do ano, tive alguns problemas com lesões, mas agora estou recuperando o ritmo", disse Fonseca. "Estou me sentindo saudável novamente, feliz por estar de volta à quadra. Estou me sentindo bem e muito feliz com a forma como joguei hoje", afirmou.

