Fonseca sofre, mas busca virada e estreia com vitória sobre chinês no Masters de Cincinnati

Tenista carioca volta à quadra para encarar o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 19º no ranking da ATP

João Fonseca sofreu, mas venceu o chinês Bu Yunchaokete - Foto: HENRY NICHOLLS/AFP

Em seu último desafio antes de embarcar para o US Open, João Fonseca sofreu, mas conseguiu dar a volta por cima e marcou a sua estreia no Masters 1000 de Cincinnati com vitória. Nesta quinta-feira, após perder a primeira parcial, ele superou o chinês Bu Yunchaokete (76º) pelo placar de 2 sets a 1, parciais de 4/6 e 6/2 e 7/5 em 2h19.

Atualmente na 49ª posição do ranking da ATP, o jovem tenista carioca volta à quadra para encarar o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 19º da lista, e cabeça de chave número 17 no torneio americano.

O resultado serviu para o brasileiro se reabilitar da performance ruim apresentada no Canadá. Na semana passada, João Fonseca foi eliminado logo na estreia no Masters 1000 de Toronto ao ser derrotado pelo australiano Tristan Schoolkate, número 103 do mundo.

No jogo, o primeiro set foi marcado pelo equilíbrio com os dois competidores confirmando seus serviços. Com mais mobilidade em quadra e fazendo valer a força do seu saque, o tenista chinês surpreendeu o rival carioca no sexto game, quando conseguiu a primeira quebra e abriu vantagem de 4 a 2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonseca respondeu de forma rápida, impediu que Bu confirmasse seu saque na sequência, e empatou o duelo em 4 a 4. A reação, no entanto, não se sustentou. O tenista asiático voltou a abrir frente e fechou a parcial em 6/4 com nova quebra de serviço.

O segundo set foi diferente. Com a necessidade de reagir na partida, o carioca de 18 anos obteve quebra no terceiro e sétimo game, abriu uma confortável vantagem e definiu a parcial em 6/2

O set decisivo foi de concentração total para os dois competidores, que não cometeram primários e conduziram o duelo cercado de tensão. A primeira quebra aconteceu somente no 11º game, quando Fonseca abriu 6 a 5. Confiante, ele confirmou o seu saque na sequência, fechou a disputa em 7/5 e assegurou a vitória por 2 sets a 1 em sua estreia em Cincinnati.

