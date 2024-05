Fora da Copa América, Neymar tem previsão de retorno à Seleção? Entenda

A- A+

Nesta sexta-feira, Dorival Jr anunciou a lista de convocados para a Copa América 2024, que será disputada nos Estados Unidos entre junho e julho deste ano. Neymar não conseguiu se recuperar de uma lesão grave no joelho a tempo e novamente é ausência, assim como foi na Copa América em 2019.

O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo justamente com a camisa da seleção brasileira, no jogo contra o Uruguai, em outubro de 2023, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Neymar realizou cirurgia no local poucas semanas depois, no início de novembro, e segue em tratamento.

Segundo o departamento médico da seleção brasileira, a lesão de Neymar demandaria um tempo de recuperação de seis meses a um ano, a depender da evolução do tratamento da lesão. Ou seja, o camisa 10 ainda não tem uma previsão de retorno aos gramados.

Na coletiva de imprensa após a convocação para a Copa América, Dorival Junior fez um paralelo sobre a ausência de um protagonista como Neymar ao falar sobre Vini Jr, hoje o grande destaque brasileiro no futebol internacional.

- Precisamos de protagonistas e não só de um único. A divisão de responsabilidades vai fazer nossa equipe crescer. É importante ter jogadores desse nível juntos. Temos que fazer, dentro do próprio grupo, que aflorem responsabilidades de cada um e o principal, que todos estejam desenvolvendo seu melhor. Daqui a pouco, se Deus quiser, também contando com a presença de um jogador como o Neymar - disse o técnico.

Logo depois, ao ser perguntado se existia alguma possibilidade de Neymar ser convocado em uma 'segunda leva' antes da Copa América, Dorival foi enfático e negou as chances do atacante.

- Imediatamente não, não o teremos nesse momento. Alterações podem acontecer. Teoricamente esse mesmo grupo nos acompanhará na Copa América - afirmou o comandante da seleção brasileira.

Sem Neymar, o Brasil vai disputar a Copa América 2024, nos Estados Unidos. A seleção brasileira está no Grupo D, ao lado de Costa Rica, Paraguai e Colômbia. A estreia do time de Dorival Junior acontece no dia 24 de junho, às 22h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, na Califórnia, contra a Costa Rica.

