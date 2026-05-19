A- A+

COPA DO MUNDO Fora da Copa, Bento desabafa nas redes após perder vaga para Weverton: "Coisas não acabam por aqui" Goleiro publicou mensagem emocionada após ficar fora da lista final de Carlo Ancelotti

O goleiro Bento se pronunciou nas redes sociais após ficar fora da lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Fifa de 2026. O jogdor acabou não sendo cotado por Carlo Ancelotti, que optou por convocar Weverton entre os goleiros selecionados.

Em publicação nos stories do Instagram, Bento agradeceu o apoio recebido e destacou o orgulho de vestir a camisa da seleção brasileira.

"Muito agradecido a Deus por tudo em minha vida, tenho certeza que vai continuar fazendo coisas grandiosas. Sempre foi e sempre será um sonho e uma honra representar o nosso Brasil. As coisas não acabam por aqui. Minha torcida vai ser maior ainda apoiando meus companheiros e vamos estar muito bem representados. Obrigado a todos pelas mensagens e torcida. E como sempre digo, vamos Brasil", escreveu o goleiro.

Taffarel tira peso de decisão

No Museu do Amanhã, o preparador de goleiros Taffarel explicou a escolha pelo jogador do clube gaúcho.

— Devido aos acontecimentos com o Alisson e com o Ederson, a gente optou por trazer uma experiência e o Weverton era esse nome, porque teve já um período longo aqui dentro, mais de 50 convocações, mais de 10 jogos, mais competições importantes. Então, nos dá essa tranquilidade que a gente estava buscando — disse Taffarel.

Os "acontecimentos" citados por Taffarel são as recentes lesões de Alisson e Ederson. O goleiro do Liverpool, por exemplo, considerado titular da seleção, não entra em campo desde 18 de março por uma lesão na coxa direita. Mas o preparador acredita que Alisson estará apto para atuar na Copa do Mundo.

— (Acontecimento são) Lesões, exatamente. Lesões que o Alisson teve, que está se recuperando agora. Já está treinando com o grupo já duas semanas, vai jogar final de semana, vai chegar bem preparado aqui também. Isso a gente espera, mas pode acontecer uma nova lesão e a gente precisa ter um goleiro realmente mais experiente.

Questionado se uma recente falha de Bento em jogo do Al-Nassr, na última semana, teria pesado para a decisão de Ancelotti, Taffarel negou e reforçou que a experiência foi o que mais pesou na escolha.

— Eu falei com ele (Bento) depois desse jogo, depois da falha, e disse que não pesaria, e de maneira alguma pesou isso. Se pesasse, a comissão poderia ter trazido o Hugo (Souza, do Corinthians), o John (do Nottingham Forest) mas a gente optou pela experiência, então não tem nada a ver a falha, ele sabe disso, é um grande goleiro, acredito que no futuro ele vai estar de novo aqui na seleção — finalizou.

Veja também