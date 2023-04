Fora da Copa do Brasil em 2024, Santa ainda tem chances de jogar pré-Nordestão; veja cenários

A- A+

Fora da Copa do Brasil, após perder a chance de obter a vaga no mata-mata nacional por conta da eliminação nas quartas de final do Campeonato Pernambucano, nos pênaltis, para o Petrolina, o Santa Cruz ainda precisa ficar atento à reta final do Estadual. Isso porque, a depender do desfecho da competição, o Tricolor ainda corre risco de não disputar também a Copa do Nordeste do próximo ano.



O Santa Cruz já não conseguirá vaga direta na Copa do Nordeste, algo que só viria em caso de título no Pernambucano. Porém, se o título ficar nas mãos de Náutico ou Sport, o Tricolor herdará espaço na etapa preliminar da competição, assim como foi em 2023.





Se Salgueiro, Retrô ou Petrolina forem campeões, a vaga do pré-Nordestão ficará com o Náutico. O Sport entraria direto na etapa de grupos por ser o melhor pernambucano posicionado no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



Depois da eliminação, o Santa volta a campo agora no início de maio, na estreia da Série D do Campeonato Brasileiro. Para ter calendário nacional em 2024, o clube precisa subir de divisão, para jogar a Série C no ano que vem, ou torcer para o Retrô obter o acesso, dando ao Tricolor novamente uma vaga na quarta divisão.

