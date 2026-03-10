A- A+

FUTEBOL Fora da partida contra o Mirassol, Neymar treina no CT Rei Pelé com outros atletas não relacionados Ausência do camisa 10 o impediu de ser observado de perto pelo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti

Fora do jogo contra o Mirassol, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Neymar não viajou com a delegação santista e permaneceu no CT Rei Pelé treinando com os outros atletas que não foram relacionados. O camisa 10 está fora da partida desta terça-feira, preservado por desgaste muscular.

A ideia do Neymar é se preparar para enfrentar a maratona de três jogos em uma semana, começando pelo clássico de domingo, contra o Corinthians, na Vila Belmiro.

Após o treinamento, Neymar usou uma rede social para desabafar sobre os acontecimentos dos últimos dias. O craque teve 12 dias de preparação para o jogo de terça-feira, mas, em vários treinos, fez apenas trabalhos físicos e não participou de táticos.

– Já que tem muita gente criando teorias sobre o que está acontecendo comigo: não está acontecendo nada. Se eu jogo machucado, como falaram no ano passado, eu tô errado. Se eu penso só em mim, estou errado. Se eu me poupo, estou errado. Se eu jogo com uma dor ou algo que possa agravar, estou errado. Tá complicado, hein? Muito difícil acertar, cara. Muito difícil, muito difícil agradar todo mundo.





– O que mais me surpreende, que dizer, não me surpreende, são as pessoas, essa gente aí que parece que está ao meu lado todos os dias e começam a inventar histórias, a falar isso, como se fosse a maior verdade do mundo, como se os caras fossem os donos da razão. É muito complicado ser eu, nossa senhora. Tenho que ter saco para aturar vocês, viu? – disse Neymar.

A ausência do Neymar na partida contra o Mirassol o impediu de ser observado de perto pelo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. O italiano comparecerá ao Maião como parte da programação da CBF de olho na convocação da próxima segunda para os amistosos contra França e Croácia, os últimos antes da Copa.

Neymar chamou atenção após atuar 90 minutos contra o Vasco e marcar dois gols, no dia 26, e entrou na pré-lista do técnico Ancelotti. De lá para cá, porém, não entrou em campo. O camisa 10 também não participou treinos da última semana e fez apenas academia do CT Rei Pelé.

