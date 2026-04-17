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LUTO Fora das quadras, Oscar Schmidt tinha família com outras celebridades, no esporte e no jornalismo Lenda do basquete brasileiro morreu aos 68 anos, depois de enfrentar um câncer no cérebro

Oscar Schmidt, que morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, foi estrela nas quadras. Mas também tinha uma família célebre, ou melhor, que se ganhou destaque na mídia anos depois das conquistas do jogador.

Entre eles, o jornalista Tadeu Schmidt, seu irmão mais novo, atual apresentador do reality show Big Brother Brasil, que está na sua reta final. Tadeu atuou em boa parte de sua carreira jornalística na cobertura esportiva. Antes de assumir o BBB, ele comandava os cavalinhos do Fantástico, uma marca deixada por ele que continua no programa. Os fantoches anunciam a classificação do campeonato brasileiro e os gols da rodada.

Um dos momentos mais emocionantes de sua carreira foi quando Tadeu entrevistou o irmão Oscar em reportagem da TV Globo. O apresentador já falou outras vezes sobre a diferença de idade para o irmão e como ele era uma inspiração para ele.

Outro membro da família que ganhou notoriedade, este também no esporte, é o jogador de vôlei de praia Bruno Schmidt. Ele é sobrinho de Oscar e Tadeu, foi medalhista olímpico de ouro nos jogos do Rio de Janeiro de 2016, ao lado do parceiro Alison. Considerado "baixinho" para o esporte, Bruno tem 1,85 m de altura. Bruno também ganhou outras medalhas, como os Jogos Sul-Americanos de Santiago, em 2014.

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