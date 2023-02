Fora de casa, Manchester United vence Leeds pela Premier League

A- A+

Depois do empate em 2 a 2 com o mesmo adversário na última quarta-feira, o Manchester United ficou neste domingo (12) com os três pontos ao derrotar o Leeds por 2 a 0, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês.

Os 'Red Devils'foram a 46 pontos e seguem na cola do rival Manchester City, que encara o Aston Villa ainda neste domingo, e abriram cinco pontos em relação ao Newastle (4º).

O time do técnico Erik Ten Hag, que dominou a partida, mostrou paciência para abrir o placar só no minuto 80 com o atacante Marcus Rashford, que marcou seu nono gol nas últimas dez rodadas.

Pouco depois, Wout Weghorst encontrou Alejandro Garnacho livre e o jovem de 18 anos ampliou batendo de direita (85').

Antes de viajar à Espanha para enfrentar o Barcelona na próxima quinta-feira pela Liga Europa, o Manchester United se mostrou sólido e eficaz, apesar das ausências de Casemiro e Christian Eriksen.

