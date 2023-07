A- A+

BRASILEIRO SÉRIE C Fora de casa, Náutico conquista empate diante do Operário-PR, pela Série C Timbu chegou aos 24 pontos e deve encerrar a rodada dentro do G8

Neste sábado (19), em jogo de dois tempos distintos, o Náutico conseguiu o empate pelo placar de 1x1, no Germano Kruger, em Ponta Grossa, diante do Operário. Com gol de Paul Villero na etapa final, o Timbu conseguiu resistir ao melhor mandante da Série C e segue firme por um lugar dentro do G8.

A primeira boa jogada foi do Operário, Ryan Guilherme achou Dudu Scheit com um passe por elevação, o camisa 9 finalizou para a defesa de Vágner, mas ainda assim, o bandeira deu impedimento no lance.

Já na segunda boa oportunidade o Fantasma não perdoou, Felipe Augusto foi acionado nas costas da lateral esquerda alvirrubra, teve campo aberto para carregar, pensar, tirar do alcance do goleiro e abrir o placar da partida.

Pelo lado do Timbu, apenas aos 28 chegou com relativo perigo, Berguinho arriscou de fora da área e obrigou Rafael Santos a fazer boa defesa.

Mas na sequência os mandantes trataram de mostrar que tinha o primeiro tempo nas mãos e tiveram duas boas chances seguidas. Cássio Gabriel quase fez por cobertura, Denilson tirou em quase em cima da linha. Na cobrança do escanteio, a defesa pernambucana conseguiu interceptar a finalização.

Nos minutos finais ainda teve tempo para Souza assustar numa cobrança de falta, onde novamente o goleiro do Operário foi bem.

Na segunda etapa o Náutico saiu mais para o jogo e continuou tomando bolas nas costas, aos 11, Felipe Augusto ganhou na corrida para Victor Ferraz e quase encobriu Vágner, mas a bola foi para fora.

Aos 14 minutos, Lima havia acabado de entrar, o meia aproveitou a primeira bola que teve e arriscou de fora, o goleiro deu rebote, Eduardo aproveitou e empurrou para o gol aberto, mas o bandeira deu impedimento e anulou o lance.

O Náutico sentiu o bom momento, Elton pôs na área, Diego Ferreira escorou de cabeça e Paul Villero, como uma flecha, dominou a bola, invadiu a pequena área e empatou o confronto com um voleio.

Depois do empate poucas oportunidades surgiram, com ambas equipes cometendo erros principalmente naquele último passe. Dessa forma, o placar não foi mais alterado e as equipes ficaram no empate por 1x1.

Com o resultado, o Náutico chega aos 24 pontos e pode dormir na 5ª colocação, dependendo do resultado do jogo do Volta Redonda diante do Altos, ainda neste sábado, às 19h. O Timbu torce pelo tropeço dos cariocas. A equipe pernambucana volta a campo no próximo domingo (06), em casa, diante do CSA.



Ficha Técnica

Operário 1

Rafael Santos; Sávio (Yago Rocha), Jhonathan Silva, Willian Machado e Pará; Índio, Ryan Guilherme, Rafael Oller (Luidy) e Cássio Gabriel (Vinícius Popó) ; Felipe Augusto e Dudu Scheit (Erick Bessa).Técnico: Rafael Guanaes

Náutico 1

Vagner; Diego Ferreira (Joécio), Richardson (Jeam), Denilson e Rennan Siqueira; Victor Ferraz, Jean Mangabeira (Elton), Souza (Lima) e Eduardo; Berguinho e Paul Villero (Alisson Santos). Técnico: Fernando Marchiori

Local: Germano Kruger (Ponta Grossa/PR)

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP). Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Leandro Matos Feitosa (ambos de SP)

Gols: Felipe Augusto (aos 21 do 1ºT) Paul Villero (aos 18 do 2ºT)

Cartões amarelos: Richardson, Jean Mangabeira, Lima (N) Dudu Scheit (O)

Público: 4.854 pessoas



