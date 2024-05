A- A+

NÁUTICO Fora de casa, Náutico é derrotado pelo Volta Redonda e desperdiça a chance de entrar no G-8 Timbu peca nas finalizações e conhece a segunda derrota na Série C

O Náutico nunca havia perdido para o Volta Redonda. Mas no futebol, todo tabu tem um prazo de validade. Neste sábado (18), em partida válida pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Timbu foi derrotado pelo Voltaço por um placar de 2 a 1, no Estádio Raulino de Oliveira, no município de Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Quem esperava uma atuação diferente do jogo anterior, quando a equipe Alvirrubra acabou derrotada pela Ferroviária, se frustrou. Não somente o resultado se repetiu, mas a ineficiência nas finalizações ocasionou as duas derrotas do Timbu no campeonato. Com esse placar, o Náutico continua na 11ª colocação da tabela, e precisará apostar numa defesa mais sólida se quiser alcançar o objetivo principal da temporada: o acesso à Série B.

Pela Terceira Divisão, o próximo compromisso do Timbu será no dia 25 de maio, contra o Remo, no estádio dos Aflitos. Vale salientar que o Náutico tem um jogo a menos devido ao adiamento da partida contra o Ypiranga, em razão da tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul.

O jogo

Os minutos iniciais da primeira etapa da partida foram marcados por pressão de ambos os lados. Em menos de 1 minuto, o Volta Redonda teve chance de finalização com bola parada, mas desperdiçou. Aos 3 minutos, o Náutico chegou com perigo com Paulo Sérgio, que finalizou no canto e obrigou o goleiro Jean a fazer uma boa defesa, espalmando a bola pela linha de fundo, cedendo o escanteio para o Timbu. Na sequência do lance, na cobrança de escanteio, o meia Andrey teve a oportunidade de abrir o placar com um gol olímpico no Raulino de Oliveira, mas a bola explodiu no travessão.

Os minutos seguintes foram dominados pelo Volta Redonda. O Voltaço teve duas chances travadas pela defesa do Náutico. Porém, aos 10, em uma jogada iniciada por um passe errado de Thiago Lopes, Bruno Barra arriscou de fora da área para a defesa de Vagner. Em seguida, o goleiro soltou a bola no pé de Ítalo Carvalho, que não desperdiça a chance e abre o palcar para o Voltaço.

O jogo segue com finalizações sem sucesso para as duas equipes. Aos 16, o Timbu teve a chance de empatar o jogo com Gustavo Maia, que inicia o ataque aproveitando uma saída de bola errada do adversário, mas o jogador finalizou para fora.

Os times continuaram na tentativa de finalização de fora da área, mas a bola parava na marcação. Aos 35, com passe de Vini Moura, Juninho recebeu a bola na grande área e finalizou no canto para ampliar o placar para o Voltaço, sem chances para a defesa do goleiro Vagner. O Náutico teve chances de reduzir o prejuízo com Luiz Paulo, mas a defesa afastou o perigo e o placar de 2 a 0 foi mantido.

Os primeiros minutos do segundo tempo não tiveram muita criação das equipes. O primeiro lance de perigo veio com MV, que chutou com perigo para a defesa do goleiro alvirrubro. Aos 20, mais uma vez o Volta Redonda tenta a finalização pelo lado esquerdo com Juninho Monteiro, mas Vagner afasta o perigo. No minuto seguinte, em lance de contra-ataque, Leandro Barcia sai em velocidade e é derrubado na grande área por Wellington Silva e o árbitro marca pênalti.

Paulo Sérgio cobra o pênalti no ângulo, sem chances para a defesa do goleiro Jean, e diminui a desvantagem do Timbu na partida. Com o gol, o ritmo de jogo é outro. O que estava 'morno', esquentou e as equipes voltaram a se pressionar como no primeiro tempo.

Aos 25, o Volta Redonda quase amplia o placar com Vini Moura, mas a bola explode no travessão. Sete minutos depois, o travessão impede novamente o gol do Voltaço, dessa vez, com MV.

Ficha técnica:

Volta Redonda 2

Jean Drosny; Wellington Silva, Lucas Souza, Zé Vitor e Juninho Monteiro; Bruno Barra, Robinho (Henrique Silva) e PK (Ryan Guilherme); Vini Moura (Rafinha), MV e Ítalo Carvalho (Kesley). Técnico: Rogério Corrêa.

Náutico 1

Vagner; Arnaldo (Danilo Belão), Guilherme Matos, Iran e Luiz Paulo; Marco Carvalho, Marco Antônio (Thalissinho) e Thiago Lopes (Leandro Barcia); Andrey (Patrick Allan), Gustavo Maia (Bruno Mezenga) e Paulo Sérgio. Técnico: Mazola Jr.



Local: Estádio Raulino de Oliveira (Volta Redonda/RJ)

Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (CE)

Assistentes: Jose Moracy de Sousa E Silva e Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho (ambos do CE)

Cartões amarelos: Wellington Silva, aos 22' do 2ºT (VRE); Vagner, aos 33' do 2ºT (NAU); Marco Antônio, aos 39' do 2ºT (NAU)

Público: 514 (presentes)

Renda: R$ 2700



Veja também

FUTEBOL Ídolo do Corinthians, Cássio se despede oficialmente: "Não estou saindo porque estava no banco"