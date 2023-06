A- A+

Série D Fora de casa, Retrô derrota ASA e mantém invencibilidade na Série D Com 18 pontos, Fênix lidera o Grupo 4 com folga

O Retrô segue a passos largos para se classificar para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (14), a Fênix derrotou o ASA-AL, em Arapiraca, por 2x1, e manteve a invencibilidade após oito jogos pela competição nacional. O time pernambucano chegou aos 18 pontos, com cinco de vantagem para o vice-líder do Grupo 4, Bahia de Feira.

O time dirigido por Marcelo Martelotte foi cirúrgico no primeiro tempo para encaminhar mais um resultado positivo na Quarta Divisão. A equipe de Camaragibe foi letal nas bolas aéreas. Aos 20 minutos, Renan deu rebote em cabeçada de Renan Dutra e Renato Henrique aproveitou para fazer 1x0. Aos 31, foi a vez do zagueiro azulino aparecer para ampliar de cabeça na pequena área.

Na etapa complementar, depois de muita pressão, o ASA descontou aos 33 minutos. Em tabela de Joãozinho com Tito, o centroavante devolveu na medida e Joãozinho tocou na saída de Jean para colocar fogo na partida. Quatro minutos mais tarde, Didira teve a oportunidade de empatar de pênalti, mas mandou para fora.

