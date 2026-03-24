Fora de casa, Retrô vence Imperatriz pela Copa do Nordeste
Fernandinho foi o autor do gol da Fênix na noite desta terça-feira (24)
Longe de casa, o Retrô estreou com vitória na Copa do Nordeste 2026. Em visita ao Imperatriz, na noite desta terça-feira (24), o clube pernambucano derrotou o Cavalo de Aço por 1x0, no Estádio Frei Epifânio.
Com o resultado, a Fênix largou na frente pelo Grupo D, que ainda conta com ABC, Fortaleza, Jacuipense e Maranhão. Os demais times ainda entrarão em campo ao longo da semana. Na próxima rodada, o Retrô recebe o Ceará, no sábado (28), às 16h, na Arena de Pernambuco. O duelo marcará a aposentadoria do atacante Vagner Love.
A primeira etapa no pesado gramado do Frei Epifânio foi de poucas oportunidades criadas para ambos os lados. O Retrô, no entanto, levou a melhor ao contar com uma falha individual defensiva do Imperatriz para abrir o placar.
Aos 31 minutos, em boa trama pela esquerda, Lucas Sampaio cruzou, o lateral-esquerdo David Lopes furou e a bola sobrou para Fernandinho. Com tranquilidade, o camisa 10 dominou e bateu no contrapé do goleiro Wellington para fazer 1x0.
Durante a segunda etapa, o Retrô evitou se expor, com o objetivo de segurar o resultado, e teve eficácia na estratégia. As duas melhores chances do Imperatriz aconteceram nos acréscimos. Aos 46, David Lopes assustou Jefferson Paulino, em chute que passou rente ao travessão.
Já aos 49 minutos, Pedro Sena soltou a bomba de fora da área e obrigou o goleiro azulino a fazer boa intervenção em dois tempos, para garantir os três pontos do clube visitante.