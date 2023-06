A- A+

Futebol Fora de casa, Santa Cruz fica no empate sem gols contra o Pacajus Ainda assim, Tricolor do Arruda permanece na liderança isolada do Grupo 3

Ainda que enfrentando as dificuldades impostas pelo gramado e pela organizada equipe do Pacajus, o Santa Cruz permaneceu no empate por 0x0, neste sábado (17). Com o resultado, o Tricolor mantém a liderança do Grupo 3 da Série D e fica mais próximo da classificação à próxima fase.

O jogo iniciou bastante disputado, com poucas jogadas de ambos os lados. Pelo lado do Pacajus, Ray bateu cruzado, a bola passou por toda a extensão da grande área e ninguém do time cearense desviou em direção ao gol. Já no lado Tricolor, Pipico quase desviou cruzamento na pequena área, mas a bola foi direto para linha de fundo.

Já na metade do primeiro tempo, Guto bateu escanteio bem aberto, Ramon subiu no terceiro andar e testou bem próximo ao poste direito do Santa. A Cobra coral respondeu rápido, Ítalo Silva cruzou para Nadson entrar sozinho no segundo pau, mas o meia finalizou para fora.

Acostumado com as condições do gramado, o Pacajus passou a construir melhor as situações. Testinha foi acionado pelo lado direito e cruzou na área, Edson fechou no primeiro pau e desviou, mas não foi o suficiente para superar o goleiro tricolor, que defendeu com segurança.

As equipes voltaram ao segundo tempo menos inspiradas, ainda que a disputa não tenha diminuído pela posse de bola. Se impondo com um pouco mais de volume de jogo, o Pacajus teve as primeiras chances na etapa final. Numa bola alçada na área, Guto escorou de cabeça, Michael deu rebote e Ítalo Melo afastou dentro da pequena área.

Com a bola trabalhada, a primeira boa chance do Santa surgiu apenas aos 34 da etapa final, Chiquinho escorou para Matheus Muller, que pegou na veia, mas parou no goleiro Jailson. O Tricolor investiu nos chutes de fora de área, Chiquinho e Maranhão testaram o goleiro adversário com certo perigo.

Na última bola do jogo quase que o Santa Cruz vencia a partida. Chiquinho bateu falta e no rebote Emerson Galego ajeiou para Maranhão fazer o gol, mas o lance foi anulado por impedimento pela arbitragem. Dessa forma, o empate persistiu com placar inalterado até o final da partida.

Com o resultado, o Santa Cruz permanece na liderança do Grupo 3, agora com 18 pontos, enquanto o Pacajus é vice-líder com 15. A Cobra coral volta a campo apenas no dia 28 de Junho, novamente fora de casa, dessa vez em Sousa, na Paraíba.



FICHA TÉCNICA

Pacajus 0

Jailson; Ray, Ramon, Airton Jr e Guto; Rogério, Diego Viana, Vinicius (Alan Fabrício) e Testinha; André Cassaco (Paulo Rodrigo) e Edson (William Anicete). Técnico: Vladimir

Santa Cruz 0

Michael; Léo Fernandes (Anderson Paulista), Ítalo Melo, Guedes e Ítalo Silva (Matheus Muller); Emerson Souza, Fabrício (Wagninho) e Nadson; Lucas Silva (Maranhão), Emerson Galego e Pipico (Chiquinho). Técnico: Felipe Conceição

Local: Ronaldão (Pacajus/CE)

Árbitro: Michel Patrick Costa Guimaraes (MG). Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho e Yuri Rodrigues Cunha (ambos do CE)

Cartões amarelos: Ítalo Silva, Nadson, Wagninho (SCZ)

Cartão vermelho: Airton Jr (PAC)



