Fora de casa, Sport perde para o Ituano e conhece primeira derrota na Série B; veja o gol

Fim da invencibilidade. Após um início arrasador de Série B, com quatro vitórias consecutivas, o Sport conheceu seu primeiro revés na competição na noite desta quarta-feira (15). Em visita ao Novelli Júnior, em São Paulo, o Leão até criou boas oportunidades para balançar as redes, mas foi derrotado pelo Ituano, por 1x0, pela quinta rodada. O placar fez o time pernambucano, ainda líder, estacionar nos 12 pontos, podendo perder posições na tabela. O Galo de Itu, por sua vez, encerrou uma sequência de 15 jogos sem ganhar e somou os primeiros pontos no certame. Além disso, segue sem perder para o Sport, no interior de São Paulo.

Pelas fases opostas vividas pelo clube na temporada, a torcida do Sport esperava o time se impondo em Itu. Aliás, o Leão até era dono da bola, mas pouco agrediu a equipe da casa. Após boas atuações contra o Brusque, Tití Ortiz e Chrystian Barletta foram acionados no time titular, nas vagas de Alan Ruiz e Romarinho, respectivamente, com o objetivo de dar ainda mais velocidade ao setor ofensivo. A dupla até participou ativamente das tramas protagonizadas pelo time. No entanto, o Rubro-negro pouco assustou a meta de Jefferson Paulino.

Apostando nos contra-ataques, o Ituano até chegou a balançar as redes. Aos 19 minutos, Eduardo Person recebeu de Thonny Anderson e mandou para o gol, mas a assistente Jordana Pereira Batista assinalou impedimento confirmado pelo VAR. As únicas chances do Sport foram em chute cruzado de Barletta e em cruzamento perigoso de Felipinho, ambos bloqueados por Jefferson Paulino.

Insatisfeito com a baixa produtividade do time, Mariano Soso voltou do intervalo com Romarinho na vaga de Tití Ortiz, deixando Lucas Lima mais centralizado na criação. Em um primeiro momento, a mudança surtiu efeito. Em duas tabelas entre o camisa 19 e Fabricio Domínguez, o uruguaio teve chances para marcar, mas foi infeliz nas finalizações. Em jogada individual, o volante ainda parou em boa intervenção de Jefferson Paulino. De fora da área, Pedro Lima também tentou, mas mandou a bola longe da meta adversária.

Bem postado defensivamente, o Ituano seguia confiando nas escapadas em velocidade. Na primeira, aos 14 minutos, Leozinho deixou dois marcadores sentados e viu sua tentativa parar no peito de Rafael Thyere. Sete minutos mais tarde, porém, o time da casa foi feliz na construção ofensiva. No contragolpe, Thonny Anderson serviu Vinícius Paiva na esquerda. O camisa 7 abriu espaço e bateu bonito, no ângulo de Caíque França, para fazer a festa dos torcedores que compareceram para apoiar o Galo, no Novelli Júnior.

Mesmo abatido pelo gol sofrido, o Sport seguiu construindo, desta vez para correr atrás do prejuízo. Gustavo Coutinho, de cabeça e em chute colocado, passou perto. Alan Ruiz, após tabela com Lucas Lima, também ficou no quase, e o Rubro-negro conheceu seu primeiro revés na Segundona.

Ficha do jogo

Ituano 1

Jefferson Paulino; Léo Oliveira (Léo Duarte), Claudinho, Wálber (Vitão), Eduardo Diniz (Marcel); Rodrigo, Miquéias e Eduardo Person (José Diniz); Leozinho (Marlon), Vinícius Paiva e Thonny Anderson. Técnico: Alberto Valentim.

Sport 0

Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho (Dalbert); Felipe (Alan Ruiz), Fabricio Domínguez (Pablo Dyego); Tití Ortiz (Romarinho) e Lucas Lima; Chrystian Barletta (Vini Faria) e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

Local: Estádio Novelli Júnior (Itu/SP)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Hugo Sávio Xavier Corrêa e Jordana Pereira Batista (ambos de GO)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Gols: Vinícius Paiva, aos 23' do 2T (ITU)

Cartões amarelos: Eduardo Diniz, Léo Oliveira, Eduardo Person, Miquéias, Léo Duarte (ITU); Alan Ruiz (SPT)

